Çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi

04.05.2022 13:20
Çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan "Bitkisel Üretim alanında Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi, Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması" projesi devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan "Bitkisel Üretim alanında Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi, Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması" projesi devam ediyor.

Proje çerçevesinde boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı (ekim nöbeti) ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırmak hedefleniyor. Proje de Iğdır Tuzluca ilçesinde iklim değişikliğini dikkate alarak uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerinin üretimini geliştirmek için yüzde 75 hibe destekli tohumların dağıtımı gerçekleştirildi.

Çiftçilere 10 ton Koçbaşı çeşidi nohut tohumu ve 4,5 ton Altın çeşidi Kuru Fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirilirken, projenin yüzde 75'i hibe ve yüzde 25'i de çiftçiler tarafından karşılanıyor.

Proje çerçevesinde 800 dekar alana nohut ve 360 dekar alana kuru fasulye ekilmesi planlanıyor. Ekilecek olan bu alanlardan yaklaşık 200 ton nohut, 108 ton kuru fasulye elde edilmesi beklenmekte hedeflenirken projeden 200 çiftçinin faydalanması bekleniliyor. - IĞDIR

YORUMLAR
500
Sinoplu çiftçilere hibe destekli çeltik tohumu dağıtıldı Sinoplu çiftçilere hibe destekli çeltik tohumu dağıtıldı

Tuzluca, Iğdır, Tarım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
13:13 Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
13:11 Elon Musk'ın yeni planı: Twitter iş insanlarına ve hükümet çalışanlarına ücretli olacak
12:38 Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü
12:32 Kim Kardashian diyete rağmen Monroe'nun elbisesine sığamadığı için fermuarı kapatamamış
12:29 Esenyurt'ta kiracı ve ev sahipleri birbirine girdi, silahlar çekildi: İşte o görüntüler
11:55 Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 13:26:17. #1.13#
SON DAKİKA: Çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement