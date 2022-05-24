Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi 10 gün gecikmeli başladı - Son Dakika
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Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi 10 gün gecikmeli başladı

24.05.2022 15:53

Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi 10 gün gecikmeli başladı Çiftçinin su dolu tarlalar içindeki meşakkatli mücadelesi başladı Topraktan sofraya uzanan yolculukKARABÜK Karabük'te yaklaşık 500 dekar alanda üretimi yapılan ve topraktan sofraya kadar uzanan yolculukta çeltik ekiminin imece usulü...

Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi 10 gün gecikmeli başladı

Çiftçinin su dolu tarlalar içindeki meşakkatli mücadelesi başladı

Topraktan sofraya uzanan yolculuk

KARABÜK Karabük'te yaklaşık 500 dekar alanda üretimi yapılan ve topraktan sofraya kadar uzanan yolculukta çeltik ekiminin imece usulü ile çiftçinin su dolu tarlalar içindeki meşakkatli serüveni başladı.

Karabük'ün en büyük çeltik yetiştiricisi olan Halit Gömeç tarafından 300 dekar alanda yapılan çeltik ekimi başladı. Suyla dolu tarlalarda çamurun içine girilerek imece usulü yapılan çeltik ekimi bu yıl hava şartları nedeniyle 10 gün gecikmeli olarak başladı. İHA muhabirine konuşan çiftçi Halit Gömeç, 300 dönüm arazide 4 kardeş olarak çeltik ekimi yaptıklarını söyledi.

Mevsim şartları elverişli olduğu takdirde Eylül ayında da güzel bir hasat beklediklerini belirten Gömeç, "2021 yılında üretmiş olduğum üründen yüzde 40 oranında gelir elde ederken, bu gelir 2022'nin ekiminde mazot, gübre masraflarında kendimizi ancak idame edebildik. Geçen yılın birikimlerini bu yılın zamları eritti" dedi.

Havaların iyi gitmemesi durumunda çeltik için durumun kötü olduğunu kaydeden Gömeç, "Bu hava şartları ile geçen yılki üretimi yakalayabilme durumumuz yok. Geçen yıl Osmancık çeşidinden ortalama dekara 600 kilo üretim yapmıştık. Bu yıl Tarım ve Orman Müdürlüğünden hibeli tohum desteği geldi. İki çeşit tohum desteği uyguluyoruz. Onu deneyeceğiz" diye konuştu.

"Hep suyun içerisindeyim"

Çeltik ekiminin zorluklarından bahseden Gömeç, şunları söyledi: "Sabah 9.30 gibi başlıyoruz tohum atmaya. Arkadaşım tohumları doldurmama yardım ediyor. Öğle yemeği ve namaz vakitleri dışında hep suyun içerisindeyim. Kimi zaman düşer, kimi zaman kalkarsın. Ayağını böcek de ısırır. Bu suyun içinde her türlü canlı var. O canlı ile bizde mücadele ediyoruz. Hayat mücadelesi, yapacak bir şey yok. Tarım sektöründe ağır bir emeği olan ürün yetiştirmedir."

Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi 10 gün gecikmeli başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi 10 gün gecikmeli başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi 10 gün gecikmeli başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi 10 gün gecikmeli başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi 10 gün gecikmeli başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi 10 gün gecikmeli başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi 10 gün gecikmeli başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi 10 gün gecikmeli başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi 10 gün gecikmeli başladı

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi 10 gün gecikmeli başladı - Son Dakika


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