Üye Girişi
Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakkında yeni iddianame: 2 bin 608 yıl hapsi istendi - Son Dakika

Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakkında yeni iddianame: 2 bin 608 yıl hapsi istendi

05.10.2021 12:35

Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında yeni bir iddianame düzenlendi. 130 mağdurun da bulunduğu iddianamede, Aydın'ın da aralarında yer aldığı 17 şüpheli hakkında 2 bin 608'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle binlerce yıl hapsi istenen ve Brezilya'da teslim olduktan sonra 7 Temmuz 2021 tarihinde tutuklanan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında 2 bin 608'er yıla kadar hapis istemiyle yeni bir iddianame düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, Çiftlik Bank oyununun işleyişi, katılımcılardan alınan paranın toplanma süreci, bayilik sistemi, firma tarafından yapılan yatırımlar anlatıldı.

"ÇİFTLİK BANK ÜYELERİ GİBİ MAĞDUR OLDUM"

Mehmet Aydın'ın da ifadelerine yer verilen iddianamede, Aydın'ın, "Ben örgüt kurup yönettiğim ve insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum. Her şeyi samimiyetimle anlattım. Kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Yanlış insanlarla çalıştım. Bu nedenle ben de Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçları işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği hatırlatıldı.

"ÇILGIN TAVUKLAR OYUNUNDAN BAHSEDİP SİTE KURMAMI İSTEDİ"

İddianamede yer verilen tanık E.A.'nın ifadeleri de dikkat çekti. Aker, 2016 yılında Ukte isimli rap tarzı müzik yapan bir sanatçıya ulaşmak istediğini ancak ulaşamadığını, onunla birlikte düet yapan Eren diye bir sanatçı olduğunu, Bursa'da olduğunu öğrendiğini ve bu kişiye ulaştığını, kendini Eren olarak tanıtan rap müziği ile uğraşan kişinin aslında Mehmet Aydın olduğunu söyledi. Mehmet'in asıl işinin yazılımcılık olduğunu öğrendiğini, kendisinin de yazılım merakı olduğunu, Mehmet'in bu konuyla ilgilendiğini, kendisi de Rus kaynaklı sitelerden ve o dönemde yaygın oynanan 'Çılgın Tavuklar' oyunundan bahsederek böyle bir site oluşturabilir misin diye sorduğunu, yardımcı olabileceğini söylediğini anlattı. Mehmet Aydın'ın Çiftlik oyununun ilk halini basit bir yazılım olarak gönderdiğini, eksikleri olduğunu, bu eksikleri tamamladığını, önce Mehmet'in "benzer oyunlarda insanlar para yatırıyor ancak çekemiyor, benim tasarlayacağım oyunda insanlar paralarını çekebilsinler" dediğini söyledi.

"YÜKSEK MİKTARDA PARALARIN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE KUŞKULANDIM"

Parasını alamadığından dolayı tartıştıklarını ve görüşmediklerini anlatan tanık E.A., aradan 8-9 ay geçtiğini, Mehmet'in oyunu geliştirdiğini anlattı. Mehmet Aydın'ın kendisini tekrar çalışmaya çağırınca oyunun yazılımıyla alakalı hiçbir görevinin olmadığını, sadece çiftliklerde alım, satım ve üretimle ilgili ayrı bir takip programı yapmasını istediğini söyledi. Cudi Cumhur Yurdakul'un oyunun yazılımıyla tek başına ilgilendiğini, Mayıs 2017 ayında çalıştığı dönemde yüksek miktarda paraların geldiğini görünce bu işten kuşkulandığını, sonrasında da zaten kendisinin ayrıldığını anlattı.

"YAKIN ÇEVRESİ VE AKRABALARINI DA İŞİN İÇİNE KATTI"

İddianamede, oyunun işleyişine göre yatırımcı oyuncunun sanal olarak oluşturduğu çiftlikten elde ettiği sanal ürünleri paraya çevirebildiği, sanal hayvanların ömrünün bir yıl olduğu, para kazanmaya başlayan oyuncuların bu durumu sürdürebilmek ve gelirlerini artırabilmek için daha çok yatırım yapmaya yöneltildiği belirtildi. Mehmet Aydın'ın oluşturduğu oyunun para getirdiğini görmesi ile organizasyon ihtiyacı duyup önce yakın çevresi ve akrabalarından olan kimseleri işin içine kattığı, daha sonra da işinde uzman olan yazılımcı ve firma tecrübesi olan kişileri bulup organizasyonunu genişlettiği aktarıldı.

Mehmet Aydın'ın örgütün kurucusu ve tepe yöneticisi olduğunun belirtildiği iddianamede, örgütün ekonomik çıkar amaçlı olarak kurulduğu ve hiyerarşik bir yapılanmaya sahip olduğu, diğer alt yöneticilerin kendi sorumluluk alanlarında yönetimi üstlenip örgütün faaliyetini devam ettirdikleri anlatıldı. İddianamede, suçtan elde edilen paraların belli oranlarda paylaşıldığı ve para akışının sürekli tutulduğu kaydedildi. İddianamede, Mehmet Aydın'ın örgütün kurucusu ve lideri olduğu, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya, Cafer Çolak, Ahmet Furkan Ferman, Savaş Yıkılmaz, Cudi Cumhur Yurdakul, Kalender Kemal, Fehmi Suat Emur, Koray Hasgül, Umeyr Karakoç, Hakan Soysal, Niyazi Karakoç, Serdal Dostdoğru, Düzgün Genç, Hakkı Cangül'ün örgütün yöneticileri oldukları anlatıldı.

130 MAĞDURU 2 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTI

İddianamede, dosyada bulunan 9 Eylül 2021 ve 13 Eylül 2021 tarihli bilirkişi raporlarına göre, şüphelilerin 130 müştekiyi toplamda 2 milyon 278 bin 393 lira zarara uğrattığı ve bilişim sistemleri araç olarak kullanılıp ticaret şirketlerinin faaliyeti kapsamında müştekilere yönelik nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri belirtildi. Daha çok oyuncunun daha fazla para yatırmasını hileli davranışlarla temin eden şüphelilerin, mağdurları zarara uğratarak eylemlerini süreklilik arz edecek şekilde devam ettirdikleri, bu nedenle tüm mağdurlara karşı sorumlu olduklarını kaydetti.

2 BİN 600 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından ayrı ayrı 784'er yıldan 2 bin 608'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakkında yeni iddianame: 2 bin 608 yıl hapsi istendi

Mehmet Aydın, Çiftlik Bank, Türkiye, Aydın, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakkında yeni iddianame: 2 bin 608 yıl hapsi istendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil 13:54 Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021 13:48 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021 Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü 13:28 Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun 12:46 İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu 12:12 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti 11:38 Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti
Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek 11:15 Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı 10:53 Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı

Son Dakika Haberleri
14:01 Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim
13:54 Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil
13:48 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021
13:47 Atina'da parlamento önüne bırakılan "Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet, güvenlik güçlerini harekete geçirdi
13:38 ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı
13:28 Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü
13:12 Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu
12:46 İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun
12:38 Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır
12:22 Hostes olma vaadiyle kandırdığı genç kızdan çıplak fotoğrafını istedi: Göz kararıyla yardımcı olacaktım
Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim         
14:01
Atina'da parlamento önüne bırakılan Atina'da parlamento önüne bırakılan "Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet, güvenlik güçlerini harekete geçirdi         
13:48
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu         
13:13
Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır         
12:38
Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı         
12:06
Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum         
11:15
Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar         
11:10
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir         
21:03
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 14:05:27. #1.13#
SON DAKİKA: Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakkında yeni iddianame: 2 bin 608 yıl hapsi istendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement