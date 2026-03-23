Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'de Akaryakıt Fiyatlarına Olağanüstü Zam

23.03.2026 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarına düzenleme yaptı.

Çin, ABD ve İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin uluslararası petrol fiyatlarında yol açtığı ani artış nedeniyle benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında düzenlemeye gitti.

Ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan (NDRC) yapılan açıklamada, bu geceden itibaren, benzinin ton fiyatına 1160 yuan (168,5 dolar) ve motorinin ton fiyatına 1115 yuan (162 dolar) zam yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, normal uluslararası fiyatlara göre benzinin tonuna 2 bin 205 yuan (320,4 dolar) ve motorinin tonuna 2 bin 120 yuan (308,1 dolar) yapılması gereken zammın, fiyat kontrolü sayesinde piyasaya daha düşük yansıtıldığına dikkat çekildi.

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan NDRC, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir yeniden düzenliyor.

Petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata, süreye bakılmadan doğrudan müdahale ediliyor.

Akaryakıt fiyat rejiminde ilk olağanüstü müdahale

Bu, ülkede akaryakıt fiyat rejiminin uygulandığı 2013'ten bu yana fiyatlara yapılan ilk olağanüstü müdahale oldu.

NDRC, Orta Doğu'da çatışmanın başlamasının ardından 9 Mart'ta yaptığı ilk olağan fiyat düzenlemesinde benzine ton başına 695 yuan (100,8 dolar), motorine ise 670 yuan (97 dolar) zam yapmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Zam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı

22:17
7 maç 7 galibiyet Adım adım değil, koşarak Süper Lig’e geliyorlar
7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
22:06
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür
İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür
21:42
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
21:41
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
21:24
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
20:36
Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu
Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 22:29:53. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.