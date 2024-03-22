Çin'de İnternet Kullanıcıları 1 Milyar 90 Milyona Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çin'de İnternet Kullanıcıları 1 Milyar 90 Milyona Ulaştı

Çin İnternet Ağı Enformasyon Merkezi'nin (CNNIC) yayımladığı rapora göre, Çin'de internet kullanıcılarının sayısı 2023'te 1 milyar 90 milyona ulaştı. Çevrim içi hizmetlerin kullanımında da artış yaşandı ve mobil taksi, seyahat rezervasyon ve sağlık hizmetlerini kullananların sayısı da arttı. Ayrıca, ülke genelinde 3 milyon 380 bin 5G baz istasyonu inşa edildi ve hücre iletişimi altyapısı tüm kentsel yerleşimlerde oluşturuldu.

22.03.2024 20:09  Güncelleme: 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de internet kullanıcılarının sayısının 2023'te 1 milyar 90 milyona ulaştığı bildirildi.

Çin İnternet Ağı Enformasyon Merkezi'nin (CNNIC) yayımladığı yıllık internet istatistikleri raporuna göre, çevrim içi kullanıcı sayısı 2023'te bir önceki yıla göre 24 milyon 800 bin kişi arttı.

Ülkedeki internet kullanıcı sayısı 1 milyar 90 milyona ulaşırken Çin nüfusunun yüzde 77,5'i çevrim içi hale geldi.

Çevrim içi hizmetleri kullanan kişilerin sayısında da artış kaydedildi. Mobil taksi hizmetlerini kullananların sayısı yıllık yüzde 20,7, çevrim içi seyahat rezervasyon hizmetlerini kullananların yüzde 20,4, sağlık hizmetlerini kullananların ise yüzde 14,2 arttı.

2023'te ülke genelinde 3 milyon 380 bin 5G baz istasyonu inşa edilirken il ve ilçe merkezi düzeyindeki tüm kentsel yerleşimlerde hücre iletişimi altyapısı oluşturuldu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de İnternet Kullanıcıları 1 Milyar 90 Milyona Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mardin'de Dünya Su Günü'nde kaçak elektrikle tarla sulandı
    19:37 Mardin'de Dünya Su Günü'nde kaçak elektrikle tarla sulandı

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çiftçi, Dünya Su Günü'nde yağmurun yağdığı vakitte kaçak elektrikle tarlasını suladığı görüldü. Hazine arazisi olduğu belirlenen tarlaya 'yağmurlama' sistemi kuran şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. Dicle Elektrik ekipleri, tedarik kalitesini artırmak için kayıp kaçakla mücadele etmeyi sürdürüyor.


20:08 Hatay’da Lütfü Savaş’a saldırı Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı
19:51 Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz
19:08 CHP’deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu’ndan ilk sözler CHP'deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk sözler
17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız
16:44 Bağcılar’daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi Bağcılar'daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi
19:02 Batman’da çeyiz evi açılışında izdiham Batman'da çeyiz evi açılışında izdiham
16:30 Gazze’de ateşkes için ABD’nin BMGK’ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin’den veto Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto
16:25 Engin Polat’ın cezevinden ilk fotoğrafı Gören herkes Icardi’ye benzetiyor Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor
15:36 Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde
15:21 Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor Feyyaz Uçar Montella’yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler’e yapamazlar Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor! Feyyaz Uçar Montella'yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler'e yapamazlar
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 20:24:47. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de İnternet Kullanıcıları 1 Milyar 90 Milyona Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement