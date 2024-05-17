Çin'de Konut Fiyatları Düşerken Hükümet Satışları Teşvik Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çin'de Konut Fiyatları Düşerken Hükümet Satışları Teşvik Ediyor

Çin\'de Konut Fiyatları Düşerken Hükümet Satışları Teşvik Ediyor

Çin'de gayrimenkul sektöründe yaşanan borç problemleri ve yatırımlardaki düşüşe bağlı olarak konut fiyatları düşmeye devam ediyor. Hükümet, tamamlanan ancak satılamayan konutların yerel yönetimler tarafından satın alınmasını teşvik edeceğini açıkladı. Konut fiyatlarındaki düşüşe rağmen, hükümetin piyasayı canlandırmak için yaptığı teşvikler beklenen etkiyi yaratamamıştır. Bu nedenle, yerel yönetimlerin bitmemiş konutları satın alarak uygun fiyatlı konut tedariki sağlaması çağrısı yapılmıştır. Ayrıca, Merkez Bankası tarafından konut stokunun eritilmesi için 300 milyar yuanlık bir kaynak sağlanacağı duyurulmuştur. Emlak kredilerindeki limitlerin kaldırılması da sektörde canlanma sağlamayı hedeflemektedir. Ancak, gayrimenkul sektöründeki daralma, son 2 yıldır ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir.

17.05.2024 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de gayrimenkul sektöründe süregelen borç problemleri ve yatırımlardaki düşüşe paralel konut fiyatlarındaki azalma devam ederken, hükümet tamamlanan fakat satılmayan konutların yerel yönetimler tarafından satın alınmasını teşvik edeceğini bildirdi.

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Nisan 2024'te, ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin 64'ünde yeni konut fiyatları, 69'unda ikinci el konut fiyatları geriledi.

Nisanda yeni konut fiyatları ortalama yüzde 0,58, ikinci el konut fiyatları ortalama yüzde 0,94 azalırken, bu 2021'den bu yana en hızlı düşüş oldu.

Ülkede yeni konut fiyatları 11 aydır, ikinci el konut fiyatları ise 12 aydır gerilerken, hükümetin piyasayı canlandırmak için konut satışları ve yatırımlarını artırmaya yönelik teşviklerinin beklenen etkiyi yaratmadığı gözleniyor.

Çin Emlak Enformasyon Kurumu verilerine göre, ülkenin en büyük 100 emlak şirketinin satışları, 2024'ün ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 azaldı.

Yerel yönetimler bitmemiş konutları satın alacak

Başbakan Yardımıcısı Hı Lifıng, biten ama teslim edilmeyen, tamamlanan fakat satılamayan konutların azaltılması için yerel yönetimlere bu konutları satın alarak uygun fiyatlı konut tedariki sağlanması çağrısında bulundu.

Hı'nın açıklamasının hemen ardından Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Tao Ling, konut stokunun eritilmesi için 21 ulusal banka ve kreditöre, yerel yönetimlere ait gayrimenkul şirketlerine kredi olarak verilme üzere yüzde 1,75 faizle 300 milyar yuan (41,5 milyar dolar) kaynak sağlayacağını duyurdu.

Söz konusu "yeniden kredilendirme" mekanizmasıyla konut stokunun eritilmesi ve emlak sektöründe canlanma sağlanması umuluyor.

Adımın 500 milyar yuanlık (69,2 milyar dolar) bir kredi hacmi yaratmasını beklediklerini ifade eden Tao, "Bu, merkezi hükümetin gayrimenkul piyasasındaki arz-talep dinamiklerindeki değişime ve insanların kaliteli evlere ihtiyacına yanıt veren önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Emlak kredilerindeki limitler kaldırıldı

Öte yandan, Merkez Bankası ve Ulusal Mali Düzenleme İdaresi, emlak kredileri için asgari teminat bedelinin birinci el konutlarda yüzde 15, ikinci el konutlarda yüzde 25'e düşürüldüğünü açıkladı.

Merkez Bankası, ayrı bir açıklamada, emlak kredilerindeki kredi tavan limitlerinin ulusal düzeyde kaldırıldığını bildirdi.

Banka, yerel birimlerinin şartlara göre asgari teminat bedeline karar verebileceği, öte yandan kredi kuruluşlarının piyasa şartlarına ve risklere göre kredi tavan limiti getirebileceğini belirtti.

Gayrimenkul sektöründeki durum

Çin'de gayrimenkul sektörü ve konut piyasasındaki daralma, son 2 yıldır ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen faktörlerin de başında yer alıyor.

Ülkede gayrimenkul yatırımları 2022'de yüzde 10, 2023'te ise yüzde 9,6 gerilemişti. Yatırımlar 2024'ün ilk 4 ayında da yüzde 9,8 azaldı.

Hükümet, son aylarda sektörde büyümeyi teşvik için konut satışlarındaki bazı kısıtlamalarını kaldırmış, yarım kalan konut projelerine öncelikli kredi imkanları sağlanacağını duyurmuştu.

Merkez Bankası da geçen ay emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıllık kredi faizi oranını yüzde 4,20'den yüzde 3,95'e çekmişti. Ancak söz konusu adımlar sektörde beklenen canlanmayı yaratamamıştı.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Hükümet, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de Konut Fiyatları Düşerken Hükümet Satışları Teşvik Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:29:48. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de Konut Fiyatları Düşerken Hükümet Satışları Teşvik Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement