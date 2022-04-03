Çin'de Taşımacılık Sektörüne Yapılan Yatırım Ocak-Şubat Döneminde Yüzde 11,7 Arttı - Son Dakika
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Çin'de Taşımacılık Sektörüne Yapılan Yatırım Ocak-Şubat Döneminde Yüzde 11,7 Arttı

03.04.2022 15:02
Çin'de Taşımacılık Sektörüne Yapılan Yatırım Ocak-Şubat Döneminde Yüzde 11,7 Arttı

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Bakanlık, sektördeki sabit kıymet yatırımlarının Ocak-Şubat döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak 338,7 milyar yuan (yaklaşık 53,33 milyar ABD doları) olarak gerçekleştiğini belirtti. Fonların büyük bölümü kara ve su yolu altyapı inşaatına harcanırken, yol inşaatı yatırımları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7'lik artışla 255,1 milyar yuana […]

Çin'de Taşımacılık Sektörüne Yapılan Yatırım Ocak-Şubat Döneminde Yüzde 11,7 Arttı

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Bakanlık, sektördeki sabit kıymet yatırımlarının Ocak-Şubat döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak 338,7 milyar yuan (yaklaşık 53,33 milyar ABD doları) olarak gerçekleştiğini belirtti. Fonların büyük bölümü kara ve su yolu altyapı inşaatına harcanırken, yol inşaatı yatırımları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7'lik artışla 255,1 milyar yuana ulaştı. Su yolu yapımına yapılan yatırım ise yılın ilk iki ayında yüzde 3,9 artışla 18 milyar yuan olarak gerçekleşti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Nisan, Ocak, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin'de Taşımacılık Sektörüne Yapılan Yatırım Ocak-Şubat Döneminde Yüzde 11,7 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Taşımacılık Sektörüne Yapılan Yatırım Ocak-Şubat Döneminde Yüzde 11,7 Arttı - Son Dakika
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