Çin'den Meksika'ya Yatırım Uyarısı - Son Dakika
Çin'den Meksika'ya Yatırım Uyarısı

21.03.2026 05:27
Çin, Meksika'nın yatırımlara yönelik güvenlik soruşturmasını endişeyle karşıladı.

Pekin yönetimi, Meksika hükümetinin ülkedeki Çin yatırımlarına yönelik ekonomik güvenlik soruşturması başlatma planına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in tek taraflılığın ve korumacı tedbirlerin tüm biçimlerine, ekonomik ve ticari sorunların siyasileştirilmesine araç ve silah haline getirilmesine karşı olduğu vurgulandı.

Çin'in daha önce Meksika'nın ticaret ve yatırım engelleri kapsamında Çin'e yönelik kısıtlayıcı tedbirleri hakkında soruşturma başlattığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu soruşturmanın nihai bulgularının yakında yayınlanacağı ve Çin'in meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Umarız Meksika, Çin ile ekonomik ve ticari ilişkilerine dair akılcı, objektif ve kapsamlı bir görüşü benimser, piyasa kurallarını ve rekabet ilkesine uyarak Çin dahil tüm ülkelerden şirketlere açık, adil ve öngörülebilir bir iş ortamı sunar."

Pekin yönetimi, 25 Eylül 2025'te Meksika'nın serbest ticaret anlaşması yapmadığı ülkelere gümrük tarifelerini artırma planı ve Çin'e yönelik ticaret ve yatırım engellerine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin ve Meksika, Başkan Donald Trump'ın tarife artışlarında hedef aldığı ilk ülkeler olmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çin'den Meksika'ya Yatırım Uyarısı - Son Dakika

Trump: İran’a yönelik askeri çabaları azaltmayı düşünüyoruz
Trump: İran'a yönelik askeri çabaları azaltmayı düşünüyoruz
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu
ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
Hatay’da Bayram Kavgası: 3 Ölü, 22 Yaralı
Hatay'da Bayram Kavgası: 3 Ölü, 22 Yaralı
Rusya’nın, ABD’ye “Ukrayna şartıyla“ İran’a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
Rusya'nın, ABD'ye "Ukrayna şartıyla" İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
SON DAKİKA: Çin'den Meksika'ya Yatırım Uyarısı - Son Dakika
