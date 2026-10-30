Galatasaray'dan ayrıldı, Avusturya'da yeniden doğdu: Yusuf Demir - Son Dakika
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Galatasaray'dan ayrıldı, Avusturya'da yeniden doğdu: Yusuf Demir

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Galatasaray\'dan ayrıldı, Avusturya\'da yeniden doğdu: Yusuf Demir
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Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir, kariyerindeki ikinci şansı çok iyi kullandı. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 maçta 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

Genç yaşta Avrupa futbolunun en çok konuştuğu yeteneklerden biri haline gelen Yusuf Demir, zorlu geçen Barcelona ve Galatasaray süreçlerinin ardından eski takımı Rapid Wien’de adeta küllerinden doğuyor.

DEVLER SAHNESİNDEN BEKLENMEDİK DÜŞÜŞ

Henüz 16 yaşında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Demir, 2021 yazında kiralık olarak Barcelona’nın yolunu tutmuştu. Ancak Katalan devindeki kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu devreye girmeyince, Ocak 2022'de Rapid Wien’e geri döndü. Yusuf'un bir sonraki durağı ise Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıların 2022 yazında 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı genç yetenek, Türkiye kariyerinde beklentilerin uzağında kaldı. Basel kiralık dönemi dahil olmak üzere istikrar yakalayamayan ve Galatasaray formasıyla çıktığı 26 maçta yalnızca 2 gol, 2 asist üretebilen oyuncunun sözleşmesi Şubat 2026'da feshedildi.

''İLK BİRKAÇ AY TEK SENT BİLE İSTEMEDİM''

Sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Şubat 2026'da yeniden altyapısından yetiştiği Rapid Wien’e imza atan Yusuf Demir, Avusturya ekibine dönüş sürecinde yaşadıklarını "Fiziksel durumum yetersiz olduğu için Rapid'e döndüğüm ilk birkaç ay kulüpten tek bir sent bile istemedim. Sadece kadroya kaydolabilmek adına zorunlu toplu sözleşme bedeli olan yaklaşık 1500 euro'yu aldım." sözleriyle aktarıldı.

17 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Yeni sezona fiziksel ve zihinsel olarak bambaşka başlayan 22 yaşındaki futbolcu, kendine verilen şansı çok iyi değerlendirdi. Bu sezon Rapid Wien formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 6 gol ve 6 asistlik etkileyici bir istatistiğe ulaşarak takımının hücum hattındaki en önemli kozu haline geldi. Sezon sonunda Rapid Wien ile olan sözleşmesi tamamlanacak olan Yusuf Demir, sergilediği bu performansla yeniden Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Yusuf DemirGalatasarayRapid WienAvusturyaFutbolSporSon Dakika

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