Çin Ekonomisi Beklentilerin Altında Büyüdü

Ekonomi

Çin ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 61,68 trilyon yuana (yaklaşık 8,5 trilyon dolar) ulaştı.

Çin ekonomisi, Nisan-Haziran 2024 döneminde geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 4,7 büyüdü.

Büyüme oranı, finansal bilgi servisi Wind'in yüzde 5 yönündeki tahmininin altında gerçekleşirken, hükümetin bu yıl "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin de altında kaldı.

Çin ekonomisi, 2023'te yıllık bazda yüzde 5,2 büyümüştü.

Yılın ilk yarısına ilişkin veriler açıklandı

UİB, ayrıca yılın ilk yarısına ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini de açıkladı.

Buna göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,75 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 6 arttı.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise yılın ilk yarısında yüzde 3,7 artarak 23,59 trilyon yuana (yaklaşık 3,3 trilyon dolar) çıktı.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ise yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 büyüyerek 24,53 trilyon yuana (yaklaşık 3,37 trilyon dolar) yükseldi.

Gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş sürüyor

Sabit sermaye yatırımları içinde altyapı yatırımları yüzde 5,4, imalat yatırımları yüzde 9,5 artarken, gayrimenkul yatırımları yüzde 10,1 azalarak son 2 yıldaki düşüşünü sürdürdü.

Kentlerdeki işsizlik oranı yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak 5,1'ye geriledi.

UİB'in verilere ilişkin yaptığı açıklamada, uluslararası alandaki belirsizliklerin yeni zorluklar yarattığına işaret edildi.

Makro politikaların ise söz konusu zorluklara rağmen olumlu etkiler yarattığı ifade edilen açıklamada, Çin ekonomisinin yılın ilk yarısında toparlanmaya devam ettiği ve genel olarak istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdürdüğü vurgulandı.