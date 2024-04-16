Çin Ekonomisi, Beklentilerin Üzerinde Büyüdü

Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde, gayrimenkul piyasasındaki süregelen düşüş ve zayıflayan iç talebe rağmen, beklentilerin üzerinde, yüzde 5,3 büyüme kaydetti.
Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Ocak-Mart 2024 döneminde, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 5,3 artarak 29,63 trilyon yuana (yaklaşık 4,17 trilyon dolar) ulaştı.
Büyüme oranı, finansal bilgi servisi Wind'in yüzde 4,9 yönündeki tahmininin üzerinde gerçekleşirken, hükümetin bu yıl "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefine paralel gerçekleşti.
GSYH, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 1,6 artarken, önceki çeyrekteki yüzde 1,2'lik yükselişin üzerine çıktı.
Çin ekonomisi, 2023'te yıllık bazda yüzde 5,2 büyümüştü.
Ekonomi soğuma işaretleri veriyor
UİB, ayrıca Mart 2024 dönemine ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini de açıkladı.
Mart ayı verileri, ilk iki aydaki toparlanma işaretlerinin ardından ekonominin yeniden soğuma eğilimine girdiğine işaret etti.
Buna göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,76 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, martta yıllık bazda yüzde 4,5 artarken, ocak ve şubattaki yüzde 7'lik yükselişin altında performans gösterdi.
Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise yüzde 3,1 artarak, ilk iki aydaki yüzde 5,5 yükselişin gerisinde kaldı.
Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ise ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyürken, ilk iki aydaki yüzde 4,3'lük artışın üzerine çıktı.
Gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş sürüyor
Sabit sermaye yatırımları içinde altyapı yatırımları yüzde 6,5, imalat yatırımları yüzde 9,9 artarken, gayrimenkul yatırımları yüzde 9,5 azalarak son 2 yıldaki düşüşünü sürdürdü.
Yatırımcı güveninin göstergesi olarak kabul edilen özel sermaye yatırımları ise ilk çeyrekte yalnızca yüzde 0,5 artış kaydetti.
Kentlerdeki işsizlik oranı martta ilk iki aya göre 0,1 puan azalarak 5,2'ye geriledi. İlk iki ayda yüzde 14,6 olduğu bildirilen genç işsizlik oranı ise bu ay da açıklanmadı.
Son Dakika › Ekonomi › Çin Ekonomisi, Beklentilerin Üzerinde Büyüdü - Son Dakika
Tesla'nın yeni ev enerji depolama sistemi Powerwall 3, önemli yeniliklerle birlikte geliyor. 11,5 KW gücünde sürekli bir güç çıkışına sahip olan cihaz, önceki modellere göre %130 daha fazla enerji sağlıyor. Ayrıca güneş panelleriyle tam entegre çalışabiliyor. Powerwall 3'ün fiyatı 9300 dolar olarak belirlenirken, invertersiz modelin daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. Yeni nesil lityum demir fosfat pillere sahip olan cihaz, uzun bir kullanım ömrü sunuyor.
Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, Eskişehir'de yaşanan kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, 2024 senesinin Türkiye'deki İç Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiler için çok sıkıntılı olacağını belirtti. Çelikoğlu, yetersiz yağışlar nedeniyle üreticilerin tedirgin olduğunu ve bu durumun tüketiciye de fiyat anlamında sıkıntı yaratacağını ifade etti.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, göreve başladığı ilk gün maaş ödemesinde zorlandıklarını ve kredi çekerek maaş ödemesi yaptıklarını açıkladı. Belediyenin toplam borcu ise 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL olarak belirlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısında, 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi, değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe komisyonu ile Esnaf Komisyonuna sevk edildi.
Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi için imza kampanyası başlattı. En düşük emekli maaşının 35 bin lira olmasını ve yoksulluk sınırına çıkarılmasını talep eden sendika, imzaları TBMM'ye gönderecek.
Van Valisi Ozan Balcı, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden tekstil fabrikalarının inşaatında incelemelerde bulundu. Balcı, fabrikalar hakkında bilgi alarak istihdam konusunda önemli adımlar atıldığını ve hedeflerinin tekstilde 50 bin istihdam sağlamak olduğunu belirtti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler denetime tabi tutuldu. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, hijyen ve ürün saklama şartlarının kontrol edildiği denetimlerini sürdürdü. Vatandaşlar, herhangi bir problemle karşılaştıklarında Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 174 Alo Gıda hattını arayabilirler.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, YSK'ya olan güvenin korunması ve muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yeni anayasa tartışmalarına da açık olduklarını belirtti.
Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin taslağını yayınladı. Buna göre; yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta ve kafelerde vergi artışına ilişkin bir tebliğ yayınladı. Tebliğe göre kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri dahil lokantalarda KDV yüzde 8'den yüzde 10'a, alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV ise yüzde 20'ye çıkıyor.
Sinop'un Boyabat ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen IPARD III Hibe Destek Programı bilgilendirme seminerinde, çiftçilere gelir sağlamak amacıyla desteklerin verildiği belirtildi. Kaymakam Enver Yılmaz, destek alabilmek için koşullara uygun olmanın ve projelerde hassasiyet göstermenin önemine vurgu yaptı. Seminerde ayrıca TKDK iletişim uzmanı Gülay Kural, çeşitli sektörlerde desteklenen konular hakkında bilgi verdi.
Yalova'da gerçekleştirilen Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yürüyüş, tören ve konuşmaların yapıldığı etkinlikte, Yalova'nın turizm potansiyeli ve eksiklikleri üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?