Çin İnşaat Bankası'nın Net Karı 2021'de Yüzde 11 Arttı - Son Dakika

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) — Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen rapora göre, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,61 artışla bankanın hissedarlarına atfedilebilen 302,51 milyar yuan net kar bildirdi. Geçen yılın sonunda bankanın toplam aktifleri, 2020 sonuna göre yüzde 7,54'lük artışla 30,25 trilyon yuana yükseldi. Bankanın takipteki kredilerinin oranı, geçen yılın sonu itibarıyla 2020 yılına göre 0,14 puan gerileyerek yüzde 1,42'ye düştü. Raporda, 2022 yılında bankanın, reel ekonomiye daha fazla destek vereceği, küçük ve mikro işletmelere daha fazla kapsayıcı krediler sağlayacağı ve düşük karbonlu sektörlere finansal hizmetlerin sunulmasına yönelik çabaları koordine edeceği belirtildi.