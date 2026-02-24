Çin Sinemasında Bahar Bayramı Rekoru - Son Dakika
Çin Sinemasında Bahar Bayramı Rekoru

24.02.2026 15:15
Çin'de Bahar Bayramı tatilinde sinema gişesi 5,75 milyar yuan (830 milyon dolar) kazandı.

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde sinema gişe hasılatının 5,75 milyar yuana (830 milyon dolar) ulaştığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Film İdaresi, 15-23 Şubat tarihlerini kapsayan 9 günlük tatilde yaklaşık 120 milyon sinema bileti satıldığını açıkladı.

Bu dönemde sinema gişe hasılatı 5,75 milyar yuana (830 milyon dolar) ulaşırken en çok gişe hasılatı elde eden filmler yerli yapımlar oldu.

Yönetmen Han Han'ın otomobil yarışı komedisi "Pegasus 3", 2,93 milyar yuan (420 milyon dolar) gişe hasılatıyla açık ara en fazla gelir elde eden film oldu.

Onu, 868 milyon yuan (125,6 milyon dolar) gelir elde eden ünlü Çinli yönetmen Cang Yimou'nun casus gerilimi "Scare Out" ve 806 milyon yuan (116,6 milyon dolar) gelir elde eden Hong Kong sinemasının efsanevi aksiyon koreografı Yuen Woo-ping'in yönettiği dövüş aksiyonu "Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert" izledi.

Ülkede Bahar Bayramı tatili, sinema gişesi için verimli bir dönem olma özelliği taşıyor. 2024 ve 2025 yıllarında yıllık gişe gelirinin yaklaşık 5'te 1'i tatil döneminde elde edilmişti.

Kaynak: AA

Bahar Bayramı, Ekonomi, Sinema, Kültür, Son Dakika

