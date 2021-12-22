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Çip krizi otomotiv yan sanayide dijital dönüşümü hızlandırdı - Son Dakika

Çip krizi otomotiv yan sanayide dijital dönüşümü hızlandırdı

22.12.2021 10:19
Çip krizi otomotiv yan sanayide dijital dönüşümü hızlandırdı

Pandemide çip krizinin yarattığı üretim kesintileriyle kritik bir virajdan geçen otomotiv sektöründe yan sanayinin rekabet gücünü zayıflattığını söyleyen QMAD Genel Müdürü Mehmet Bulduk, "Dijitalleşme yan sanayiye rekabet gücü ve verimlilik kazandırdı.

Pandemide çip krizinin yarattığı üretim kesintileriyle kritik bir virajdan geçen otomotiv sektöründe yan sanayinin rekabet gücünü zayıflattığını söyleyen QMAD Genel Müdürü Mehmet Bulduk, "Dijitalleşme yan sanayiye rekabet gücü ve verimlilik kazandırdı. Otomotiv ekosisteminde kendine önemli bir yer edinen yan sanayiyi kapsayan bir dönüşümü hayata geçirmenin yolu, proje yönetimini dijitale taşımaktan geçiyor" dedi.

İngiliz bilgi sağlayıcısı IHS Markit'in açıklamasına göre, küresel çip sorunu nedeniyle bu yıl dünyada 7,1 milyon daha az otomobil üretilmesi bekleniyor. Goldman Sachs ise 2021'de küresel otomotiv sektörünün karının 20 milyar dolar düşeceğini öngörüyor. Endüstri 4.0 ile hız kazanan, pandemiyle vites büyüten dijital dönüşüm, otomotiv sektörünün tüm aktörleri için yeni nesil teknolojik ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Otomotivde ana sanayinin partnerliğini üstlenen yan sanayi, dijital dönüşümü merkeze alan yeni stratejilerle rekabet gücü kazanabiliyor. Dijital dönüşümün otomotiv sektöründe yan sanayiye rekabet gücü ve verimlilik kazandırdığını belirten QMAD Genel müdürü Mehmet Bulduk, "Kritik bir virajdan geçen otomotiv sektörü, dijital dönüşüme odaklandı. Sektörde sadece otomobiller dijitalleşmiyor. Yönetim sistemlerini ve süreçlerini dijitalleştirmeyi başaran yan sanayiler, ana sanayinin fiyat, kalite ve hız beklentisini karşılayarak işlerine sürdürülebilirlik getirebiliyor. Gelişen yeni teknoloji ve trendlere ayak uydurabilmenin yolu, proje ve kalite yönetimini dijitale taşımaktan geçiyor" dedi.

PROJE YÖNETİMİNE ENTEGRE ÇÖZÜM

Ara sanayide tedarik aşamasından üretime ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar, ürün ve hizmetlere dair tüm süreçlerin dijitalleşmesinin proje yönetiminin en önemli operasyonlarından biri olduğuna değinen Mehmet Bulduk, konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"QMAD olarak sadece otomotiv yan sanayiye özel geliştirdiğimiz web tabanlı yazılım programlarımızla proje yönetimine entegre bir çözüm sunuyoruz. Kapsamlı ve özelleştirilebilir bir yapıya sahip programlarımızla yan sanayinin satış, proje ve üretim aşamalarının tümünü tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlıyoruz. Bu sayede kullanıcılar rekabet gücü elde ederek tercih edilir hale geliyor. Yazılımlarımızın parametrik ve kullanıcı dostu arayüzünün yanı sıra çoklu dil seçenekleriyle üretim faaliyetlerine esneklik getiriyoruz. Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu özelliklerle şekillenen yazılımımız, hatırlatma ve eskalasyon hizmetiyle de faaliyetler sırasında oluşabilecek aksaklıkların önüne geçiyor."

ÜRETİCİLERLE AYNI DİLİ KONUŞAN ÇÖZÜM ORTAKLIĞI

Dijitalleşmenin getirdiği güvenlik riskinin yan sanayinin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin önünde engel oluşturabileceğini belirten Mehmet Bulduk, "QMAD olarak uzun yıllara dayalı deneyimimizle üreticilerle aynı dili konuşan bir ekibe sahibiz. Güvenlik kaygısını ortadan kaldıran yazılım programlarımızla üreticilerle çözüm ortaklığı kuruyoruz. Sunucu bazlı çalışan yazılım programlarımıza, internetin olduğu her yerden erişilebiliyor. Böylece üreticiler tüm verilerini kontrol altında tutarken, işlerini mekan ve zamandan bağımsız bir şekilde sürdürebiliyor. ERP sistemleriyle uyumlu olarak işlerin anlık takibi yapılabiliyor" diye konuştu.

BÜTÇEYE UYGUN KİRALANABİLİR, TAAHHÜT GEREKTİRMEYEN ÇÖZÜMLER

Geliştirdikleri yazılım programlarıyla yan sanayinin mühendislikten kontrol ve risk yönetimine, bakım ve eğitim faaliyetlerinden laboratuvar yönetimi ve raporlamaya kadar tüm iş süreçlerini dijitalleştirdiklerini kaydeden Bulduk, "PC, tablet ve telefon gibi tüm cihazlarla uyumlu yazılım

programımızı kullanıcılar kiralayabiliyor. Bu sayede kullanıcıları bütçelerine uygun taahhüt gerektirmeyen çözümlerle buluşturuyoruz" dedi.


Çip krizi otomotiv yan sanayide dijital dönüşümü hızlandırdı

Goldman Sachs, Mehmet Bulduk, geri dönüşüm, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Çip krizi otomotiv yan sanayide dijital dönüşümü hızlandırdı - Son Dakika Ekonomi


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