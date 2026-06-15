Çocuklar için 1.83 milyar lira destek - Son Dakika
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Çocuklar için 1.83 milyar lira destek

15.06.2026 13:23
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Bakan Göktaş, Haziran için 1.83 milyar lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 830 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

Bakan Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesine ilişkin açıklama yaptı. Göktaş açıklamasında, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, 'Sosyal ve Ekonomik Destek' hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti.

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, "Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 830 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çocuklar için 1.83 milyar lira destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuklar için 1.83 milyar lira destek - Son Dakika
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