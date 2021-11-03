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COP26 Başkanı Sharma: "Zayıf ekonomilere sağlanacak iklim finansmanı 2025'e kadar 500 milyar doları aşacak" - Son Dakika

COP26 Başkanı Sharma: "Zayıf ekonomilere sağlanacak iklim finansmanı 2025'e kadar 500 milyar doları aşacak"

03.11.2021 19:23
COP26 Başkanı Sharma:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma, gelişmiş ülkelerin kırılgan ülkelere sağlayacağı finansmanın 2021-2025 döneminde 500 milyar doları aşacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma, gelişmiş ülkelerin kırılgan ülkelere sağlayacağı finansmanın 2021-2025 döneminde 500 milyar doları aşacağını belirtti.

Sharma ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası İcra Direktörü Patricia Espinosa, COP26'nın finans gününde düzenlediği basın toplantısında, zirvede iklim finansmanına yönelik alınan kararlar ve gelişmeler hakkında soruları yanıtladı.

Gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere sağlamayı taahhüt ettiği yıllık 100 milyar dolarlık finansman desteği hedefine ulaşılamadığını dile getiren Sharma, "Maalesef, bu hedef karşılanamadı fakat 2022'de bu hedefe yönelik ilerleme olacak." dedi.

Sharma, söz konusu finansman hedefinin 2023'te yakalanacağını öngördüklerini ifade ederek, "2021-2025 döneminde gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere sağlayacağı finansmanın 500 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Bugün, iklim eylemi için her zamankinden daha fazla kamu ve özel sektör finansmanı var ama Paris Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmamız için gelişmiş ülkelerin kamu finansmanını harekete geçirmesi çok önemli." diye konuştu.

Gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı taahhütlerini artırdığını kaydeden Sharma, COP26'ta müzakerelerinin giderek daha fazla iklim adaptasyonu ve finansmana erişim konularına odaklandığını söyledi.

Sharma, COP26 kapsamında devam eden müzakerelerde geniş bir yelpazede ilerleme kaydedildiği konusunda "ihtiyatlı" bir şekilde iyimser olduğunu belirtti.

"İklim finansmanı açısından COP26 toplantısı verimli geçti"

BMİDÇS Sekretaryası İcra Direktörü Espinosa da iklim finansmanı açısından COP26 toplantısının verimli geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"COP26'da birçok gelişmiş ülkeden iklim değişikliğiyle mücadelenin farklı alanları ve ihtiyaçları için finansman önerileri ve girişimler oluşturuldu. Örneğin ABD, Birleşik Krallık ve AB, Güney Afrika'nın kömür kullanımını azaltmasına destek amacıyla 8,5 milyar dolarlık inisiyatifin duyurusunu yaptı. Avustralya, finansman adaptasyonunu ikiye katlayacağını bildirdi. İspanya, İrlanda ve Lüksemburg iklim finansmanı için gerekli dönüşümleri desteklemek adına yeni taahhütler ortaya koydu. Bunların meyvelerini 2022'den itibaren toplayacağız."

Birleşmiş Milletler, Patricia Espinosa, Finans, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi COP26 Başkanı Sharma: 'Zayıf ekonomilere sağlanacak iklim finansmanı 2025'e kadar 500 milyar doları aşacak' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: COP26 Başkanı Sharma: "Zayıf ekonomilere sağlanacak iklim finansmanı 2025'e kadar 500 milyar doları aşacak" - Son Dakika
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