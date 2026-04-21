Corendon Airlines YYS Belgesi Aldı

Corendon Airlines, Ticaret Bakanlığının yürüttüğü kapsamlı denetim süreçlerini başarıyla tamamlayarak, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS/AEO) belgesini almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'yle Corendon Airlines, tedarik zinciri güvenliği, mevzuata uyum ve risk yönetimi alanlarındaki altyapısını da bir kez daha ortaya koydu.

Dünya genelinde "Authorized Economic Operator" olarak bilinen bu statü sayesinde Corendon Airlines, gümrük işlemlerinde öncelikli işlem, yerinde gümrükleme, azaltılmış belge kontrolü ve basitleştirilmiş usullerden yararlanabilecek.

Bu avantajların özellikle uçak yedek parça tedariki ve lojistik operasyonlarında zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak şirketin operasyonel verimliliğine doğrudan katkı sunması bekleniyor.

Şirketlerin uluslararası ticaretteki güvenilirliğini artırırken operasyonel süreçlerde önemli avantajlar da sağlayan statü, Corendon Airlines'ı küresel ölçekte daha güçlü bir iş ortağı konumuna yükselterek uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü pekiştirdi.

Corendon Airlines, YYS sertifikasıyla kurumsal iletişiminde AEO logosunu kullanma hakkı da elde etti.

Küresel ölçekte güvenilirliğin simgesi kabul edilen logo, şirketin uluslararası standartlara tam uyum sağladığının güçlü bir göstergesi olarak öne çıktı.

Tedarik zinciri güvenliğini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen bu gelişmeyle Corendon Airlines yalnızca bir hava yolu markası değil, aynı zamanda uluslararası ticaret kurallarına yüksek uyum gösteren disiplinli ve güvenilir bir iş ortağı niteliğini de pekiştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Turizm Grubu Finans Danışmanı Batuğhan Karaer, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'nün yalnızca operasyonel süreçleri hızlandıran bir belge olmadığını, aynı zamanda Corendon Airlines'ın uluslararası ticaretteki güvenilirliğinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bu statüyle tedarik zinciri yönetiminde daha çevik, daha verimli ve daha rekabetçi bir yapıya ulaştıklarını aktaran Karaer, "Küresel standartlara tam uyum sağlayan altyapımızı daha da ileri taşıyarak, iş ortaklarımıza ve yolcularımıza daha güçlü bir operasyonel yapı sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.