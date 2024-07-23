Çorum İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Çorum İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı. Toplantıda, 2024 yılı ilk 6 aylık döneminde hedef gerçekleşmeleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Ayrıca, mesleki eğitim alanında yapılacak çalışmalar ve projeler değerlendirildi. Vali Dağlı, mesleki eğitime yönelik çalışmaların önemine vurgu yaparak, bu konuda desteklerini ifade etti.

23.07.2024 19:24
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Çorum İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı.

Kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 2024 yılı ilk 6 aylık döneminde hedef gerçekleşmeleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Ayrıca kentte Mesleki Eğitim Merkezi açılması çalışmaları, Karadeniz Bölgesi'nin tek özel eğitim meslek okulu olan Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu 11. sınıf öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim görmeleri, engelli ve eski hükümlü proje başvuruları, sosyal yardım alan iş arayanların istihdama yönlendirmelerinin arttırılması için yapılacak çalışmalar, mesleki eğitim alanında eğitim alan gençlerin mezun olduğu alanda istihdamının arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar görüşülerek değerlendirildi.

İstihdamın arttırılmasında mesleki eğitime yönelik çalışmaların önemine vurgu yapan Vali Zülkif Dağlı, kurumlar ve işletmeler tarafından ilde istihdamı arttıracak her türlü çalışmayı ve projeyi desteklediklerini, özellikle Mesleki Eğitim Merkezi açılması çalışmalarına ve bu konuda yapılacak tanıtım ve farkındalık oluşturma faaliyetlerine ağırlık vereceklerini ifade etti.

Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çorum İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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