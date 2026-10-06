Çorum Osmancık'ta çeltik hasadı geç başladı, üretici sahte pirinç konusunda uyardı - Son Dakika
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Çorum Osmancık'ta çeltik hasadı geç başladı, üretici sahte pirinç konusunda uyardı

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Çorum Osmancık\'ta çeltik hasadı geç başladı, üretici sahte pirinç konusunda uyardı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde hava şartları nedeniyle geciken çeltik hasadı başladı. Kızılırmak sularıyla olgunlaşan çeltik kurutulup fabrikalara gönderilecek; üreticiye göre dönümde ortalama 600-800 kilogram ürün alınıyor ve sahte Osmancık pirincine karşı uyarı yapılıyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, 'beyaz altın' ya da 'pırlanta' olarak adlandırılan çeltiğin hasadına başlandı.

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde Mayıs ayında ekimi yapılan ve Kızılırmak Havzası'nın sularıyla olgunlaşma sürecini yaklaşık 6 ayda tamamlayan çeltikler, tarlalara giren biçerdöverlerle hasat ediliyor. Bu yıl hava şartlarının olumsuz seyretmesi sebebiyle hasat mesaisi geç başladı. 50 dekara yakın alanda üretilen çeltik, açık alandaki kurutma işleminden geçirildikten sonra fabrikalara gönderilerek kabuk ve kepeklerinden ayrılıp meşhur sofralık Osmancık pirinci halini alacak.

"Dönümde ortalama 600-800 kilogram arasında ürün verir"

İlçeye bağlı Ağıroğlan köyünde çeltik üretimi yapan, 54 yaşındaki Erol Düşünceli, "Pirinç Mayıs ayının ortalarında ekiliyor. Eylül ayının sonun doğru da biçiliyor. Bu yıl hava şartlarından dolayı geç kaldı. Bu zamana kadar biçilip bitmesi lazımdı. Benim bu tarlam 26 dönüm. Dönümde ortalama 600-800 kilogram arasında ürün verir. O çeltiğin verimine bağlı. Tarlada ot olmazsa verim daha fazla olur. Biraz ot olursa verim düşer" dedi.

"Osmancık pirinci diğerlerinden çok farklı ve lezzetli"

Girinoğlan köyünde çeltik üretimi yapan, 60 yaşındaki Şaban Balcı da çocukluğundan beri çeltik üretimiyle uğraştığını belirterek, "Osmancık pirincinin diğerlerine göre yapısı ve farkı, hava şartlarından mıdır, Kızılırmak havzasının suyundan mıdır, diğer pirinç türlerinden çok farklı ve lezzetli. Piyasada çok çeşit var ama genelde vatandaş Osmancık pirincinin kalitesini, yapısını muhafaza etmeye çalışıyor. Ekimini de yapıyoruz, inşallah devletimiz de fiyatları açıklar biz de memnun oluruz. Diğer üreticilerden bazıları da Osmancık-97 diye yazıyor satıyor ama Osmancık-97 değil. Başka yerde yetiştirip de Osmancık'ın patentini adını yazıp satanlar onların yaptıkları doğru değil. Tüketicinin bu duruma dikkat etmesi lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA
OsmancıkEkonomiGüncelÇorumSon Dakika

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