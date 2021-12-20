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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı

20.12.2021 22:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. Antalya Havalimanı'nın kapasite arttırma ihalesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Bu ihaleyi 8 milyar 555 milyon euro ile en yüksek teklifi veren girişim grubu kazanmıştır. Türkiye burada. Türkiye çökmedi." dedi. Bu açıklamanın ardından piyasalar olumlu tepki verdi. Kurlarda peş peşe gelen rekorlar sonrası 18,25 seviyesinde olan dolar kısa sürede 14,27'ye düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen 2021 yılının son Kabine Toplantısı sona erdi. Ekonomi gündemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasında verdiği müjdeler döviz kurlarını olumlu etkiledi.

"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Yatırımcılara seslenen Erdoğan, "Ülkemizde bir kesimin hala döviz kurundan kazanç elde etme peşinde koştuğunu üzüntüyle takip ediyoruz. Başta Hazine ve Maliye Bakanımız buraları gayet iyi takip ederek, buradan taviz vermeyeceğiz. Yeter ki yatırımcı karşımıza bu tür spekülatif adımlar atmak için gelmesin. Samimi olarak, projesiyle gelsin." diye konuştu.

PİYASALARA 8 MİLYAR 555 MİLYON EUROLUK DOPİNG

Antalya Havalimanı kapasite arttırma ihalesinin sonucunu paylaşan Erdoğan, "İnşallah bu kötü alışkanlıkların sonunu da getireceğiz. Körfez sermayesi başta olmak üzere çok ciddi yatırım anlaşmaları yapıyoruz. Yerli ve uluslararası yatırımcılar milyar dolarlarla ifade edilen projeleri hayata geçiriyor. Bunun son örneği Antalya Havalimanı kapasite arttırma ihalesidir. Bu ihaleyi 8 milyar 555 milyon euro ile en yüksek teklifi veren girişim grubu kazanmıştır. Türkiye burada. Türkiye çökmedi." ifadelerini kullandı.

DOLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası yükselişe geçerek üst üste tarihi rekorlar kıran Dolar, TL karşısında bugün itibariyle 18,43'e kadar yükselmişti. 2021 yılının son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası Dolar, 12.27 seviyesine kadar düştü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı - Son Dakika
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