Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitinginde merak edilen bir soruyu açıkladı; Neden dünyadan herkes faiz artırırken Türkiye düşürüyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi'nde vatandaşlara seslendi. Mitinge katılımın 1 milyon 700 bin kişi olduğunu duyuran Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"İSTİYORUZ Kİ YATIRIMCI GELSİN"

Erdoğan, dünyada herkesin faiz yükseltirken Türkiye'nin neden faiz düşürdüğüne ilişkin de konuştu. Erdoğan, "Dünyada herkes faizi yükseltirken biz düşürüyoruz. İstiyoruz ki yatırımcı gelsin yatırımını yapsın, bankalar gereken krediyi versin, ihracat yolu ile de Türkiye'nin rakamları patlasın." dedi.

"DÖVİZ REZERVLERİMİZ 115 MİLYAR DOLAR"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Davos'a gittiğimizde IMF başkanına "siz alacağınızı bizden tahsil ediyor musunuz, ediyorsunuz. O zaman Türkiye'nin siyasetine karışmak size düşmez, Türkiye'yi ben yönetiyorum" dedim. Merkez Bankası döviz rezervi 22.5 milyar dolardı şimdi 115 milyar dolar.

"SIKINTILARI BİLİYORUZ"

Ülkemizdeki sıkıntıları da biliyoruz. Deprem felaketi ile sıkıntıların arttığını biliyoruz. Zamanla hal yoluna girdiğini muhakkak göreceğiz. Her sıkıntıyı nasıl çözdüysek bunların da üstesinden biz geleceğiz. Seçim beyannamemizde yüzlerce binlerce başlıkta ifade ettiğimiz projelerin tamamını hayata geçireceğiz.

"DEPREMİN MALİYETİ 100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE"

Türkiye tarihinde en büyük yıkıma yol açan deprem ile karşı karşıya kaldı. Yıkıntıları kaldırdık, yeni konutların inşasına başladık. Bay Kemal sen İzmir milletvekili olarak İzmir'deki afetlerde ne yaptın? İzmir'de konutları yine biz yaptık. Bu depremin ülkemize maliyeti 100 milyar doların üzerinde. Deprem yükünü de omuzladık. Ekonomimizi yıkma tehditleri savuranları da unutmadık. Biz çareyi küresel tefecilerden borç dilenmede değil ülkemizin kendi insanında arıyoruz. "