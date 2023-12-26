Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye, Özbekistan\'ın İhracatında Üçüncü, İthalatında Beşinci Sırada

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Bugün Türkiye, Özbekistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü, ithalatında ise beşinci sırada. Özbekistan ile ikili ticaretimiz 3,5 milyar dolara ulaşmış durumda." - ANKARA