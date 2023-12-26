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Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki•
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Bugün Türkiye, Özbekistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü, ithalatında ise beşinci sırada. Özbekistan ile ikili ticaretimiz 3,5 milyar dolara ulaşmış durumda." - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye, Özbekistan'ın İhracatında Üçüncü, İthalatında Beşinci Sırada - Son Dakika