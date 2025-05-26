CW Enerji Sakarya'da Yeni Bayi Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

CW Enerji Sakarya'da Yeni Bayi Açtı

CW Enerji Sakarya\'da Yeni Bayi Açtı
26.05.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CW Enerji, CW Plus Bayilik Sistemi ile Sakarya'da İnfinite Grup Enerji'yi yetkili bayi olarak atadı.

Güneş enerjisi sektörünün önde gelen firmalarından CW Enerji, geliştirdiği 'CW Plus Bayilik Sistemi' kapsamında bayilik ağını genişletmeyi sürdürüyor. Yeni iş modeli çerçevesinde Sakarya'da faaliyet gösterecek olan İnfinite Grup Enerji, CW Plus Bayisi olarak yetkilendirildi.

CW Enerji ile İnfinite Grup Enerji arasında imzalanan sözleşmeyle birlikte, firma Sakarya ilinde yetkili bayi olarak hizmet verecek. Sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve müşteri memnuniyetini odağına alan CW Enerji, bayilik modeliyle Türkiye genelinde daha yaygın bir satış ve pazarlama ağı oluşturmayı hedefliyor.

"Amacımız sürdürülebilir enerjiyi yaygınlaştırmak"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yeni bayilik modeliyle birlikte iş ortaklarına sadece ürün değil, aynı zamanda teknik destek, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerde de kapsamlı destek sağladıklarını ifade etti.

Sarvan, "CW Plus Bayilik Sistemimiz, yalnızca bir satış ağı değil; aynı zamanda güçlü bir iş ortaklığı modelidir. Bayilerimizle bilgi birikimimizi, deneyimimizi ve markamızın gücünü paylaşıyoruz. Bu sayede sürdürülebilir enerji çözümlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yeni iş modeli sayesinde daha çevik ve güçlü bir yapı oluşturduklarını belirten Sarvan, "İnfinite Grup Enerji ile imzaladığımız sözleşme, ortak vizyon ve değerlere dayanan uzun soluklu bir stratejik iş birliğinin temelini oluşturuyor. Bu tür iş birlikleri ile yurt içi satış ve pazarlama faaliyetlerimizi daha etkin hale getiriyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Sakarya, Enerji, Çevre, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CW Enerji Sakarya'da Yeni Bayi Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Muharrem İnce’den dikkat çeken 3. yol mesajı Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı
İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı
Sinan Engin, Galatasaray’ın yeni transferini açıkladı Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı Aslanlara verdiği isim dikkat çekti Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti
Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü
Romulo’ya sürpriz talip Fenerbahçe’ye elenen takım onu istiyor Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor
Galatasaray’da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var Galatasaray'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var

10:36
Eşi Brigitte, Macron’u kameraların önünde tokatladı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı
10:29
Künefe zincirine FETÖ operasyonu 33 şüpheli gözaltına alındı
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
10:09
Dekanın profesörlüğü iptal edildi 10 yıldır aldığı maaş ne olacak
Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?
10:07
Terme’de skandal görüntüler Festival alanı Las Vegas’ı aratmadı
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
19:05
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
18:53
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
18:29
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
17:57
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
17:42
İzmir’de zeytinlik alanda yangın Kontrol altına alındı
İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı
17:41
Tümer Metin, Fenerbahçe’nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 12:13:55. #7.13#
SON DAKİKA: CW Enerji Sakarya'da Yeni Bayi Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.