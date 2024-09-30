DAİMFED ve Enerjisa İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

DAİMFED ve Enerjisa İşbirliği Gelişiyor

DAİMFED ve Enerjisa İşbirliği Gelişiyor

Karslıoğlu, Enerjisa'nın desteklerini takdir etti ve işbirliğinin önemini vurguladı.

30.09.2024 13:19
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Sektörümüzün 1 numaralı paydaşı olan Enerjisa'nın hem proje, hem teknik destek anlamındaki hızını takdirle karşılıyoruz. Bundan sonraki aşamada da daha sıkı işbirliği ile ortaya çıkan sorunları başından itibaren istişare ederek çözüp, hem kurumumuzu hem de müteahhitlerimizi zor durumda bırakmayacak şekilde diyalog içerisinde olmamız gerekiyor" dedi.

Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Adana Enerjisa Bölge Müdürü Özgün Ersoyoğlu ile bir araya geldi. Toplantı sırasında, Enerjisa Bölge Müdürü Ersoyoğlu'na görevinde başarılar dileyen Karslıoğlu, DAİMFED ve Enerjisa'nın işbirliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Enerjisa'nın inşaat sektörünün bir numaralı paydaşlarından olduğunu ifade eden Karslıoğlu, "Enerjisa'nın sektöre hız konusunda daha fazla katkı sunacağına inanıyoruz. Bölge Müdürümüz Sayın Özgün Ersoyoğlu, özelikle deprem sonrasındaki inşaat yapım aşamalarında göstermiş oldukları gayretleri, enerji eksikliği hız kazanmıştır. Sektörümüzün 1 numaralı paydaşı olan Enerjisa'nın hem proje, hem teknik destek anlamındaki hızını takdirle karşılıyoruz. Bundan sonraki aşamada da daha sıkı işbirliği ile ortaya çıkan sorunları başından itibaren istişare ederek çözüp, hem kurumumuzu hem de müteahhitlerimizi zor durumda bırakmayacak şekilde diyalog içerisinde olmamız gerekiyor. Çünkü inşaat sektöründe en önemli sorun, ekonomik sorunlardan dolayı zamanlama sorunudur. Zamanla yarışan bir sektörümüz var ve bu zamanlamayı da en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

İnşaat sektörünün gelişimi açısından birlik ve beraberliğin ötesinde zamanlamanın da son derece önemli olduğunu belirten Enerjisa Bölge Müdürü Özgün Ersoyoğlu ise, "Başkanımız Mustafa Karslıoğlu'nun da belirttiği üzere, inşaat sektörünün ve müteahhitler EnerjiSA'nın1 numaralı paydaşıdır. Müteahhitlerin tek çatı altında toplanıp kurumsallaşması ve muhatabımızın tek bir yönde federasyonlaşması bizim de elimizi güçlendirdi. Bunun için DAİMFED'i önemsiyoruz. Buradan gelecek her türlü proje anlamındaki sorunları en hızlı şekilde çözmeye gayret ediyoruz. Sektör temsilcilerinin çok başlı olması onları da, kurumları da rahatsız ediyor. Adana inşaat sektöründe bu konuyu çözmüş ve federasyonlaşmış. Enerjisa olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine bu verimli toplantı için teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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