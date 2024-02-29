Dalaman'da Mahalle Muhtarları Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Dalaman'da Mahalle Muhtarları Toplantısı Yapıldı

Dalaman\'da Mahalle Muhtarları Toplantısı Yapıldı

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında Dalaman'a bağlı mahalle muhtarları ile toplantı yapıldı. Yapılan toplantıda mahallelerde ki sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

29.02.2024 17:41  Güncelleme: 17:45
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Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında Dalaman'a bağlı mahalle muhtarları ile toplantı yapıldı. Yapılan toplantıda mahallelerde ki sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Dalaman Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında Dalaman Muhtarlar Toplantısı yapıldı. Belirli aralıklarla bir araya gelerek mahallelerindeki sorunları, ihtiyaçları ve çözüm önerilerini görüşmek amacıyla düzenlenen toplantıda mahalle sakinlerinin talepleri, belediye hizmetleri, güvenlik konuları, altyapı sorunları gibi konular ele alındı.

Düzenlenen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ahmet Kürşat Öncel ve mahalle muhtarları katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Dalaman, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dalaman'da Mahalle Muhtarları Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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