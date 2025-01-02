Yemek kartı kullanıcılarına Danıştay'dan kötü haber - Son Dakika
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Ekonomi

Yemek kartı kullanıcılarına Danıştay'dan kötü haber

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Danıştay, yemek kartlarıyla yapılan harcamalara dair önemli bir karar alarak, restoranlar ile marketler arasındaki ayrımı netleştirdi. Yeni düzenlemeye göre, restoranlarda yapılan harcamaların tamamında tutara bakılmaksızın prim istisnası uygulanacak. Ancak aynı kartların marketlerde kullanılması durumunda prim istisnası yalnızca günlük 158 TL ile sınırlı olacak.

02.01.2025 11:16  Güncelleme: 11:37
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Yüksek enflasyon nedeniyle gıda fiyatlarının hızla arttığı Türkiye'de, birçok çalışan yemek kartlarıyla market alışverişi yapmaya başlamıştı. Bu durum, Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'nin daha önce yaptığı çağrıya yol açtı. Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanımına yönelik kısıtlama getirilmesini talep etmişti. Danıştay'ın aldığı karar, restoranlardaki harcamaları avantajlı bir şekilde sürdürürken, marketlerdeki kullanımları sınırlama getirdi.

DANIŞTAY'IN KARARI VE TEPKİLER

Danıştay, yemek kartlarıyla yapılan restoran harcamalarında tutar sınırı olmaksızın prim istisnasını kaldırdı. Bu değişiklik, işverenlerin yemek kartlarına yönelik ödeme yapmalarını teşvik edecek, ancak marketlerdeki kullanımların kısıtlanması, sektörde tepkiye yol açtı. Yeni düzenlemeyle, SGK genelgesinde değişikliğe gidilmiş olsa da, marketlerde yemek kartlarının kullanımı günlük 158 TL'lik prim muafiyetiyle sınırlı kalacak.

MARKETLERDE YEMEK KARTI KULLANIMININ DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Restoran işletmecileri bu düzenlemeye karşı olsa da, enflasyon ortamında birçok çalışanın yemek kartlarını temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerde kullanmaya devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, yemek kartlarının marketlerdeki kullanımının devam etmesi ve kısıtlamaların uygulanmaması yönünde bir eğilim söz konusu.

Yemek kartı kullanıcılarına Danıştay\'dan kötü haber

Alışveriş, Danıştay, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Son Dakika

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cocukluk askimsin:
    yahu kardeşim size ne insanın hakkı o para istediğini yapar. belki kıymalı pide malzemesi alacak adam fırına gidecek size ne ya bak yine sinirlendim. AKP istifa 75 12 Yanıtla
  • MUSTAFA KURT:
    iş yerinde yemek yemeyip ayda bir eve alışveriş yapıyoduk oda gitti 63 4 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    yada iptal.edin yemek parasını direk verin 36 3 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Devlet iyice cırkini çıkardı ve bu duruma hala hak verenler var yorumlara utanmadan ??bu işareti bırakıyor 27 9 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    yav herşeye burnunuzu sokmayın 23 7 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    diktiler milleti ama akkoyunlar günlük okadar çok derler onlara makarna soğan yeter 13 15 Yanıtla
  • nuri Topaloğlu:
    Öner piyademisin ne b sun a k evladı sanane p kurusu 3 6 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Yani danıştay eliyle yine işveren kollandı. Çalışanın eve alacak erzağına, çocuklarına verilecek şekere çikolataya el konuldu. 6 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    secımı kazanırmı acaba 1 4 Yanıtla
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