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DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Anadolu'da Tarım ve Hayvancılık Projelerine Destek Veriyor - Son Dakika
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DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Anadolu'da Tarım ve Hayvancılık Projelerine Destek Veriyor

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi'nin sorumluluğunda olan 15 ilde, 2013-2023 döneminde bin 925 projeye 6 milyar 144 milyon 411 bin lira destek verdiklerini açıkladı. Tarım sektörüne en büyük payın ayrıldığını belirten Demirdöğen, sulama kanalları, hayvan içme suyu göletleri ve hayvan pazarları gibi projelerle bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyelini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Anadolu\'da Tarım ve Hayvancılık Projelerine Destek Veriyor
15.01.2024 - 11:24,  Güncelleme: 11:27
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DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, hedeflerinin bölgeyi insanların mecbur oldukları için değil memnun oldukları için yaşadıkları bir yer haline getirmek olduğunu ifade etti.

2013- 2023 dönemini kapsayan 10 yılda, Doğu Anadolu Kalkınma (DAP) İdaresi'nin sorumluluğunda olan 15 ilde, bin 925 projeye 6 milyar 144 milyon 411 bin lira destek verdiklerini ifade eden DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, bu desteklerden en büyük payın tarım sektörüne ayrıldığını söyledi.

"10 yılda 6 bin 777 kilometre sulama kanalı"

Küçük Ölçekli Tarımsal Sulamanın önemine değinen Demirdöğen, şunları kaydetti: "Özellikle sulama projeleri bölgemizde oldukça önemli. Bizim bütçemizin büyük bir kısmını oluşturuyor. Hayvansal üretim, bitkisel üretim başlıkları altında da yine tarıma destek vermeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar birçok proje yaptık. 10 yılda 6 bin 777 km. sulama kanalı yapmışız. 46 tanesi güneş enerji sistemli, 153 adet hayvan içme suyu göletleri yapmışız. 69 ilçe 352 köy ve mahallede hayvan içme suyu tesisi kurmuşuz. Bu projeler bölgede hayvancılığın gelişmesi için çok önemli projeler. Amacımız bölgesel kalkınmayı sağlamak. Bunu sağlarken de bölgede yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. ve biz kendimize bir slogan belirledik. Bölgede insanlar, mecbur oldukları için değil, memnun oldukları için kalsınlar. Onların memnun olmaları için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnsanları memnun etmenin yolu onların ihtiyaçlarını karşılamaktan geçer. Eğer bir yaylada, orada üretim yapmaya çalışan kişinin mobil lavabo ihtiyacı varsa onu da yapıyoruz. Hatta geçen yıl itibariyle yaylanın birinde çocuk oyun alanları yaptık. Yaylada yaşamayan, orada bulunmayan kişilerin '3 metrelik sıvat ne işe yarıyor?' diye yorum yapmaları gayet normal. Ama binlerce koyunun 3 km su içmek için gidip tekrar geri dönmesi o hayvanın verimini düşürüyor. Dolayısıyla bu 6 km. lik enerjiyi ete ve süte çevirmiş oluyoruz. Söz konusu olan bu sıvatlardan şu ana kadar yaklaşık 50 bin tane dağıtmışız. ve en çok talep edilen projelerden biri."

Bölgenin potansiyeli hayvancılık

Bölgede, hayvan pazarı ve kesimhane ihtiyacının karşılandığını belirten Demirdöğen, "Hemen hemen bütün ilçelerimizde -çok küçük ilçeler hariç- hayvan pazarı ve kesimhane ihtiyacını karşılamış durumdayız. 38 adet hayvan pazarı yaptık. Bunların büyük bir bölümünün finansmanı bize ait. Sadece yüzde 25'ini uygulayıcı kuruluşlar eş finansmanla karşılıyor. 43 adet kesimhane projesi yapmışız. 2024-2028 döneminde bizim hedef alanımız hayvancılık olacak. Hayvancılık konusunda, desteklerimizin belki de yüzde 70'ini hayvancılığa vereceğiz. Araştırma ve Uygulama Birimlerinin projeleri var. 3 adet Çiftçi Eğitim Merkezi var, bunlar konaklamalı. Çiftçiler burada uzun süreli eğitim yapabiliyorlar. Üniversitelerin bünyesinde oldukları için de eleman sıkıntısı çekilmiyor. Sürdürülebilir olmaları içinde biraz daha desteklenmeleri lazım." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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