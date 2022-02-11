Üye Girişi
Dap Gayrimenkul Geliştirme halka arz ediliyor - Son Dakika

Dap Gayrimenkul Geliştirme halka arz ediliyor

11.02.2022 15:51
Dap Gayrimenkul Geliştirme halka arz ediliyor

Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ, Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde halka açılıyor.

Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ, Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde halka açılıyor.

Dap Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Dap Gayrimenkul Geliştirme'nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek.

Halka açıklık oranı yüzde 15,01 olarak belirlenen şirket, İstanbul Altunizade'de Validebağ Konakları, Çekmeköy'de Ormanköy ve Nişantaşı'nda Nişantaşı Koru projelerine imza attı.

Bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle Türkiye'de ilk defa "sağlıklı ev" konseptini sektöre kazandıran şirket, sağlıkla lüksü bir araya getirdiği Nişantaşı projesinde kişiye özel çözümlerin olduğu konutlar tasarlıyor.

Dap Gayrimenkul'ün Ormanköy projesi, Emlak Konut GYO'nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon lirayla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise 2021'in tamamında 1,8 milyar TL satışla ciro şampiyonluklarına imza attı.

'Yeni yatırımlara hazırlanan Dap Gayrimenkul Geliştirme'nin, Emlak Konut GYO güvencesiyle Levent'te geliştireceği arazi bölgenin en büyük konut projesi olacak. Şirket, bu arazinin 53 bin 500 metrekaresinde konut üretecek.

YORUMLAR
500

Garanti Bankası, Gayrimenkul, Nişantaşı, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dap Gayrimenkul Geliştirme halka arz ediliyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:29 Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri toplantı yaptı
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:57:41. #1.12#
SON DAKİKA: Dap Gayrimenkul Geliştirme halka arz ediliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement