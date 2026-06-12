Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesapları bakiyesi, nisan ayında 10 milyon dolar seviyesine indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, DDKKM hesaplarının stok bakiyesine ilişkin nisan ayı sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, DDKKM toplam stok bakiyesi, nisan ayında 10 milyon dolar azalarak 20 milyon dolardan 10 milyon dolara indi.
Son Dakika › Ekonomi › DDKKM Hesapları 10 Milyon Dolara Düştü - Son Dakika
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