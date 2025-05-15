Deloitte'tan En İyi Yönetilen Şirketler Programı - Son Dakika
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Ekonomi

Deloitte'tan En İyi Yönetilen Şirketler Programı

Deloitte, En İyi Yönetilen Şirketler programı için başvuruların başladığını duyurdu.

15.05.2025 12:38
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Deloitte, "En İyi Yönetilen Şirketler" (Best Managed Companies) programı için başvuruların başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, program Deloitte Private tarafından QNB ana sponsorluğunda ve Koç Üniversitesi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) destekleriyle hayata geçirildi.

Program ile şirketlerde iyi yönetim esaslarına dair farkındalığın artırılması ve Türkiye ekonomisinde önemli yere sahip olan, etkin şekilde yönetilen şirketlerin başarı hikayelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması hedefleniyor.

Programa başvuru yapan ve program kriterlerini karşılayan şirketler, kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçiyor. İlk aşamada Deloitte Türkiye'nin farklı iş birimlerinden seçilen deneyimli yöneticilerden oluşan ve her şirkete özel olarak atanan "Deloitte Koçları" ile yapılan görüşmelerde, strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve finansallar başlıkları altında şirketler detaylı şekilde inceleniyor.

İkinci aşamada ise iş dünyası ve akademik çevrenin önde gelen isimlerinden oluşan bağımsız jüri, şirketleri uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde değerlendirerek "En İyi Yönetilen Şirketler" ünvanına hak kazanan firmaları belirliyor.

Programın değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen şirketler, ekim ayında QNB ana sponsorluğunda düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak ve 1 yıl süresince "Best Managed Companies of Türkiye" logosunu kullanmaya hak kazanacak.

Programa başvuracak şirketin Türkiye'de kurulmuş olması veya hisselerinin yüzde 60'ından fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilere ait olması, şirket genel merkezinin Türkiye sınırları içerisinde yer alması, en az 5 yıldır kesintisiz faaliyet gösteriyor olması, halka açık bir şirket olmaması ve halka açık bir şirketin iştiraki konumunda bulunmaması, yıllık cirosunun 300 milyon liranın üzerinde olması, en az 25 kişilik bir ekip istihdam ediyor olması gerekiyor.

Ayrıca programda, finansal kuruluşlar, sigorta şirketleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler ve kooperatiflerin kapsam dışında tutulacak ve programa başvurular, 20 Haziran 2025'e kadar gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deloitte'tan En İyi Yönetilen Şirketler Programı - Son Dakika

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