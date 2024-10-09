Demirci'de Kestane Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Demirci'de Kestane Hasadı Başladı

Demirci\'de Kestane Hasadı Başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde kestane hasadı başladı, bu yıl rekoltenin 850 ton civarında olması bekleniyor.

09.10.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde kestane hasadı başladı.

İlçeye bağlı Çanakçı, Rahmanlar, Mahmutlar, Yarbasan, Ahatlar, Küpeler ve Kargınışıklar mahalleleri başta olmak üzere 20'ye yakın mahallede üretilen kestane için çiftçiler sabahın erken saatlerinde tarlalarına gidiyor.

Sırıklarla çırpılan kestaneler yere düşürülüyor. Düşen kestane kozalakları toplanıyor.

Kestaneler kuyularda 1 ay gibi süre bekletildikten sonra Bursa başta olmak üzere İzmir, Ankara ve İstanbul'dan gelen tüccarlara satılacak.

İlçede kestane hasadı kasım ayı sonuna kadar sürecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçenin yüksek rakımının kestanenin kalitesini olumlu etkilediğini belirtti.

Bu yıl beklenen rekoltenin 850 ton civarında olduğunu kaydeden Şenyurt, "Özellikle Mahmutlar, Çanakçı, Rahmanlar ve Söğütçük mahallelerinde çiftçiler her yıl yeni kestane fidanı dikerek üretim alanını genişletiyorlar. Demirci'de üretilen kestanenin çoğu şekerlemede kullanılıyor." dedi.

Çanakçı Mahalle Muhtarı Şerif Dönmez ilçede kestane üretiminin en yoğun olduğu mahallenin Çanakçı olduğunu ifade ederek, "Bu yıl ürünümüz çok bol. Kestanemiz, soyumu güzel olmasından dolayı şekerlemeye gidiyor. Sadece mahallemizde yılda ortalama 70 ton civarı çıkıyor." diye konuştu.

Hasan Şengül de 15 yıldır kestane üreticiliği yaptığını, kestanenin gördüğü talepten memnun olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Demirci, manisa, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demirci'de Kestane Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
15:23 Çin Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
15:16 90’lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo’yu görenler tanıyamıyor 90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:59 Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi
14:58 Görüntüleri izlerken utandık Bunun adı yardım değil hakaret Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
14:57 Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor
14:43 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 11:31:40. #1.11#
SON DAKİKA: Demirci'de Kestane Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.