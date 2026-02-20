Denetimler Ramazan'da Sıklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denetimler Ramazan'da Sıklaşıyor

20.02.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesi gıda fiyatlarını denetlemek için marketlerde denetimler yapıyor.

TİCARET Bakanlığı ekipleri, Ankara'da, temel gıda ürünleri başta olmak üzere tüketim ürünlerine ilişkin market ve zincir marketlerde denetimlerini sürdürdü.

Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı dolayısıyla başta temel gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketi mağduriyetlerinin önüne geçmek için denetimlere devam etti. Bu kapsamda başkentteki zincir marketleri denetleyen ekipler, fiyat etiketleri, stoktaki ve raflardaki ürünleri inceledi. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde, tutanak tutularak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk ediliyor. Tutanakların nihai kararı sonucunda, idari yaptırım ve her bir aykırılık için 3 bin 973 TL idari para cezası uygulanıyor.

İl Ticaret Müdürü Elif Tan, denetimlerin 81 ilde eş zamanlı gerçekleştiğini belirterek, "Bakanlığımız talimatları doğrultusunda 81 ilde ramazan ayı öncesi ve ramazan ayı boyunca fiyat hareketliliğine mahal vermemek adına, yerel ve ulusal zincir marketlerde, başta temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik olarak haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun bir şekilde denetimlerimize devam etmekteyiz" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denetimler Ramazan'da Sıklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:20:47. #7.11#
SON DAKİKA: Denetimler Ramazan'da Sıklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.