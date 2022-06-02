DENİB Başkanı Memişoğlu; "İhracatımız tam 2 yıldır aralıksız artıyor"

DENİZLİ (İHA) – Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Denizli İhracatılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "İhracatımız tam 2 yıldır aralıksız artıyor" dedi.

Açıklanan Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memioğlu, "Ülkemiz ihracatı mayısta yüzde 15,2 artışla 19milyar dolar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Denizli ihracatı mayısta yüzde 2,3 artışla 348 milyon dolara ulaşırken, DENİB üyelerince kaydedilen ihracat yüzde 4,9 artarak 267 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu veriler ışığında, ilimiz ihracatının tam 2 yıldır aralıksız arttığını görüyoruz. Başarılı performanslarından dolayı tüm ihracatçılarımızı kutluyoruz. Her biriyle gurur duyduğumuzu tekrar ifade etmek istiyoruz. Denizli ihracatındaki artış trendi 2020 yılının haziran ayından beri devam ediyor. Pandeminin ilk 3 ayı haricinde, bugüne kadar ihracatımız hep arttı. Bazı aylarda ihracat rekorları kırdık, bazı aylarda ülkemiz ihracatında daha da üst sıralarda yer aldık. Elbette bu başarıda ihracatçı firmalarımız takdirin en büyüğünü hak ediyor. Son aylarda, küresel finans piyasalarında yaşanan gelişmeler Euro/Dolar paritesinde de değişimlere yol açmıştı. FED'in politika faizini artırarak 0,75-1,00 aralığına yükseltmesinin sonucunda 12 Mayıs tarihinde 1,04'ün altına kadar gerileyen parite, bugün itibariyle 1,07 seviyelerinde seyrediyor. Bilindiği gibi, ihracatımızın yaklaşık yarısını Euro Bölgesine gerçekleştiriyoruz. Paritede yaşanan yukarı yönlü değişimler, ihracatımızın seyrini pozitif yönde etkiliyor. Paritedeki gerilemenin kesilmesi, elbette rekabetçiliğimizi daha da artıracak ve ihracat rakamlarımıza olumlu yönde yansıyacaktır. Değinmek istediğim bir diğer konu büyüme verileri. Dün açıklanan büyüme rakamlarında net ihracatın güçlü katkısını sürdürdüğünü gördük. Ülkemiz ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü. Net ihracatın katkısı ise 3,5 puan oldu. Başka bir ifadeyle, büyümenin neredeyse yarısı ihracattan geldi" diye konuştu.

"Ocak-Mayıs dönemi ihracatı 2 milyar doları aştı"

"Denizli'nin Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık ihracatı 2 milyar doları geride bırakarak 2 milyar 43 milyon dolar oldu ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,8 arttı" diyen Memişoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Mayıs ayında tekstil-konfeksiyon sektörümüzün ihracatı yüzde 9,6 azalışla 118 milyon dolar olurken; elektrik-elektronik sektörümüzün ihracatı yüzde 5,2 artışla 64 milyon dolar, demir-demir dışı metaller sektörümüzün ihracatı yüzde 5,4 azalışla 52 milyon dolar, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 1,1 azalışla 25 milyon dolar olarak gerçekleşti. Su ürünleri sektörümüzün ihracatının yüzde 90 artışla 19 milyon doları, kimyevi maddeler sektörümüzün ihracatının ise yüzde 53 artışla 8,5 milyon doları geride bırakması dikkat çekti. Mayıs ayında Denizli'den en çok ihracat gerçekleştirilen ülke olan İngiltere'ye yapılan ihracatımız yüzde 25,5 azalışla 47 milyon dolar oldu. Sonrasında gelen ABD'ye gerçekleştirilen ihracatımız yüzde 23 artışla 40 milyon dolar olurken; Almanya'ya ihracatımız yüzde 20,8 azalışla 26 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 6 artışla 22 milyon dolar, İsrail'e ihracatımız yüzde 19 artışla 19 milyon dolar, Fransa'ya ihracatımız yüzde 9,8 yükselişle 18 milyon dolar, Hollanda'ya ihracatımız yüzde 38,9 yükselişle 16 milyon dolar oldu. Irak'a gerçekleşen ihracatımız ise yüzde 139 artarak 10,5 milyon dolara ulaştı ve dikkat çekti" - DENİZLİ