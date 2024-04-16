Ekonomi

Denizlerde av yasağı başladı, tezgahlar kültür balıklarına kaldı

TRABZON - Denizlerde av yasağı dün gece itibariyle başlamasının ardından Trabzon'da balıkçı tezgahlarında bugün ağırlıklı olarak kültür balıkları yer aldı.

Trabzon balık halinde satışa sunulan kültür balıklarının fiyatı, Ramazan ayı öncesine göre pek değişiklik göstermezken, balıkçı esnafları bundan sonra kıyı balıkçıların getireceği balık çeşitlerini satacak.

Balıkçı esnaflarından Cem Yazıcı, kültür balıklarının fiyatlarında pek değişiklik olmadığını belirterek "Dün gece itibariyle av yasağı başladı. Şu anda tezgahlarda ağırlıklı olarak kültür balıkları mevcut. Ara sıra kıyı balıkçıların getirdiği istavritler var. Bu gün istavritin kilosu 50 TL, bu fiyat vatandaşımızı yanıltmasın. Yarından sonra bu fiyat 100-150 TL arası değişecek. Kültür balıklarında fiyatlarımız alabalık 140 TL, çupra 200-250 TL, levrek de hemen hemen aynı somon 100-150 TL. Bundan sonra artık kıyı balıkçıların getireceği mezgit, istavrit, barbun gibi balıklara bakacağız. Onlarında fiyatları sezondaki gibi olmaz. Kültür balıklarının fiyatı sezondaki gibi hiç değişmedi hemen hemen aynı. Yani sezon bitti fiyatları yukarı çekelim hesabı yok. Ramazan öncesi fiyatı ne ise şu anda da fiyatları güncel o şekilde devam ediyor" dedi.

"Artık deniz balığı daha pahalı olur"

Av yasağının başlamasıyla bundan sonra kıyı balıkçıların getireceği balık çeşitlerini satacaklarını belirten balıkçı esnaflarından Emin Avcı da "Şu anda tezgahlarımızda çupra, Levrek, somon, alabalık var. Levrek 250 TL, çupra 250 TL, somon 150 TL, alabalık 140 TL. Yasak öncesi de fiyatlarımız hemen hemen aynı şu an fiyatlarda değişiklik yok. Bundan sonra kıyı balıkçıların getireceği balıkları satacağız. Dolayısıyla deniz balıklarının fiyatı pahalı olur örneğin 50 TL ise 100 TL olur. Şuanda kültür balıklarını satıyoruz" diye konuştu.