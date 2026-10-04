Denizli Çivril\'de elma üreticisi Aymaz, maliyet yüzde 100 artarken fiyat düştü dedi

Denizli'nin Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi'nde elma üretimi yapan çiftçi ve mahalle muhtarı Serkan Aymaz, artan girdi maliyetleri ve düşen ürün fiyatları nedeniyle üreticinin zor durumda olduğunu söyledi.

Elma üreticilerinin artan maliyetler karşısında zor bir sezona girdiğini savunan Serkan Aymaz, bu yıl bahçesinden 70-100 ton arasında elma hasadı beklediğini belirterek, mevcut fiyatlarla üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını ifade etti. Seyreltme döneminde elde edilen elmaların işçilik maliyetini karşılamadığı için tarlada kaldığını belirten Aymaz, "Geçen yıl 6 lira olan seyreltme elması bu yıl 3 liraya düştü. İşçi yevmiyesi erkeklerde 2 bin, kadınlarda ise bin 500 lira. Bu fiyatlarla seyreltme elması işçiliğin maliyetini kurtarmadığı için tarlada kaldı" dedi.

"Maliyetler yüzde 100 arttı"

Gübre, mazot, ilaç ve işçilik başta olmak üzere tüm girdi maliyetlerinin arttığını ifade eden Aymaz, elma fiyatlarının ise üreticinin beklentisini karşılamadığını söyledi. Aymaz, "Geçen yıl 40 lira civarında olan elmanın bu yıl 20-25 lira seviyelerinde kalması, ıskarta elmanın ise 11-12 liradan yaklaşık 4 liraya düşmesi üreticiyi daha da zorladı. Buna karşılık maliyetler yüzde 100 arttı. Bu yıl 70-100 ton arasında elma hasadım var. Bu kadar ürünün üretim maliyetini karşılamak bile başlı başına büyük bir yük." diye konuştu.

"Çiftçi artık masrafsız ürüne yöneliyor"

Çivril'de her geçen gün elma bahçelerinin azaldığını belirten Aymaz, üreticilerin maliyeti daha düşük ürünlere yöneldiğini dile getirdi. Aymaz, "Çivril için ekonomik kayıp yılı yaşıyoruz. Üretici kazanamıyor. Marketlerde elma 140 liraya kadar çıkıyor. Devlet bunun neresinde, kim neyi denetliyor? Çiftçi artık masrafsız ürüne yöneliyor. Gübre, mazot, ilaç ve işçilik maliyetleri nedeniyle arpa, buğday, kayısı ve şeftali gibi ürünlere yönelim başladı." ifadelerini kullandı.