Denizli'de gelir vergisi rekortmenleri açıklandı, ilk 10'dan 6'sı ismini açıklamadı - Son Dakika
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Denizli'de gelir vergisi rekortmenleri açıklandı, ilk 10'dan 6'sı ismini açıklamadı

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Denizli\'de gelir vergisi rekortmenleri açıklandı, ilk 10\'dan 6\'sı ismini açıklamadı
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Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı 2025 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı. Gelir vergisinde ilk 10'a girenlerden 6'sı, kurumlar vergisinde ise ilk 10'daki 7 firma isminin açıklanmasını istemedi.

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı, 2025 vergilendirme döneminde tahakkuk eden gelirlerine göre en yüksek vergi ödeyen Gelir ve Kurumlar Vergisi rekortmenlerini açıkladı. İlk 100'e giren kişi ve kurumların yer aldığı listedeki rekortmenlerin büyük çoğunluğu isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı, 2025 vergilendirme dönemi gelir vergisi rekortmenlerini kamuoyu paylaşıldı. İlk 100 ismin ve firmanın yer aldığı listede farklı sektörlerden iş insanları, yatırımcılar ve serbest meslekle uğraşan isimler yer aldı. 2025 yılı Gelir Vergisi Denizli İlk 100 Sıralamasında ilk 10'a giren mükelleflerden 6'sı isimlerinin açıklanmasını istemezken, listenin üst sıralarında yer alan iş insanları ve yatırımları ilan edildi.

7 kurum isminin açıklanmasını istemedi

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı, Gelir Vergisi rekortmenlerinin ardından 2025 yılı Kurumlar Vergisi rekortmenlerini de kamuoyu ile paylaştı. İlk 100'ün açıklandığı listede gıda, tekstil, enerji, lojistik, inşaat ve otomotiv gibi pek çok farklı sektörden şirket yerini aldı. Denizli Defterdarlığının açıkladığı, 2025 vergilendirme dönemine ilişkin Denizli ili genelinde en fazla vergi beyan eden mükelleflerin ilk 100 sıralamasında, kent ekonomisine büyük katkı sağlayan sanayi, ticaret ve hizmet sektöründen dev firmalar ile bireysel mükellefler listelerde yerini aldı. Kurumlar Vergisi Denizli İlk 100 Sıralamasında zirvedeki firma gibi ilk 10'a giren firmalardan 7'si isimlerinin açıklanmasını istedi.

Kaynak: İHA
EkonomiDenizliFinansSon Dakika

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