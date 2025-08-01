Denizli'de Tekstil Eğitimleri Başladı - Son Dakika
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Denizli'de Tekstil Eğitimleri Başladı

Denizli\'de Tekstil Eğitimleri Başladı
01.08.2025 13:40
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Denizli Ticaret Odası, OSB'de akademisyenler ve firma yetkililerine 3 gün süren eğitim sunuyor.

Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) Denizli Teknik Tekstil Merkezinde (DTTM) İstanbul, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Uşak illerinden gelen akademisyenler ile kimya ve tekstil firmalarının yetkililerini ağırlıyor. DTO Başkanı Uğur Erdoğan ve merkez yetkililerine kendilerine tanınan imkan için teşekkür eden katılımcılar, teknik ve uygulamalı eğitimlerin faydalı olacağına belirtildi.

DTTM, 5 şehirden konuklarını ağırlıyor. Akademisyenler ile firma yetkililerinden oluşan 19 kişilik heyet, DTO'nun 3 gün boyunca Tekstilde Teknik Uygulamalar Çalıştayına katılacak. Heyete liderlik eden Öğretim Üyesi ve İnovaktif ARGE Danışmanı Prof. Dr. Onur Balcı, ücretsiz eğitim ve uygulama etkinliği için geldiklerini söyledi ve gördükleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Balcı, "Farklı şehirlerden buraya gelen tekstil ve kimya odaklı firmalarımızın temsilcileriyle bu merkezdeyiz ve altyapısından, imkanlarından yararlanacağız. Malumunuz tekstil sektörü hem dünyada hem de ülkemizde değiştiği bir süreçten geçiyor. Bu sürecin temelinde de teknik uygulamalar yatıyor. Biz de konvansiyonel tekstil üreten firmalarımızı bu teknik uygulamalar doğrultusunda geliştirerek katma değerli ürünlere ulaşabilmelerini, aynı zamanda da hem birbirleriyle hem de Denizli Teknik Tekstil Merkezi ile ortak proje geliştirebilmeleri için uygun bir ortam oluşturmak istedik. Bu konuda hem Denizli Ticaret Odası Başkanımız Uğur Erdoğan hem de merkezimizin yetkilileri bütün imkanları bize açtı, gerekli kolaylığı da sağladı. Bizi burada ağırladıkları ve uygulamalara destek oldukları için Başkanımız Uğur Erdoğan ve merkezimizin yetkililerine teşekkür ediyorum. 7 uygulama ile 4 eğitimden oluşan 11 etkinlik yapacağız. Çok verimli geçeceğini düşünüyoruz. 3 gün buradayız" dedi.

"Denizli, Türkiye'de tekstil anlamında çok önemli bir şehir"

Doğa Esinli İnovasyon ve Problem Çözüm Danışmanı Volkan Balcı da DTTM'nin kapılarını kendilerine açan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'a teşekkür etti. Balcı, "Denizli, Türkiye'de tekstil anlamında çok önemli bir şehrimiz. Teknik tekstil alanında böyle bir merkezin olması da dinamo etkisi oluşturdu. Merkezin alt yapısı çok güçlü. Buradan birçok proje çıkacağına inanıyoruz. Ufuk açıcı problemler çözme konusunda da eğitimler vereceğiz. Umarım herkese faydası olur" diye konuştu.

"Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'a, bizi böyle güzel bir platformda buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz"

Koren Kimya'nın yetkilisi Zeliha Akgül ise üç günlük eğitim programına Gaziantep'ten geldiğini söyledi. Akgül, "Hem teknik bilginin hem de uygulama yapabileceğimiz geniş donanımlı bir alanın olması, bizi öne çıkaracaktır diye düşünüyorum. Denizli, tekstilin merkezi ve böyle bir teknik merkezinin olması çok büyük bir avantaj. Bu avantajdan bizim de Denizli'den çok uzaklarda olmamıza rağmen faydalanıyor olabilmemiz, ülkemiz için çok iyi ve artı bir durumdur. Sektörde hem ARGE olarak hem de endüstriyel olarak geliştireceğimiz niş ürünlerimizi, uygulama fırsatı bulacağız. Onun için çok heyecanlıyız. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'a, bizi böyle güzel bir platformda buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Tekstil Eğitimleri Başladı - Son Dakika

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