Honaz Belediyesi ata tohumundan yetiştirilen domatesleri halka ücretsiz dağıttı - Son Dakika
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Honaz Belediyesi ata tohumundan yetiştirilen domatesleri halka ücretsiz dağıttı

25.08.2022 14:48
Honaz Belediyesi ata tohumundan yetiştirilen domatesleri halka ücretsiz dağıttı

Denizli Honaz Belediyesi, Kocabaş Mahallesinde kendi yetiştirdiği domateslerden halka ücretsiz dağıttı.

Denizli Honaz Belediyesi, Kocabaş Mahallesinde kendi yetiştirdiği domateslerden halka ücretsiz dağıttı.

Honaz Belediyesi, Kocabaş Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Belediye Meclis Üyesi Rafet Yaylalı, yerel üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek Belediyeye ait yaklaşık 10 bin metrekarelik arazide üretilen Ata Tohumu domatesleri Kocabaş Mahallesi halkı ile paylaştıklarını söyledi. Başkan Kepenek; "Kendi arazimiz de tamamen kendi imkanlarımızla yüzde yüz yerli Ata Tohumundan ürettiğimiz domatesleri yerel üreticilerimize, halkımıza dağıttık" dedi.

"Üreten belediyecilik"

Başkan Kepenek, Honaz Belediyesi olarak yerel üretime ve üreticiye desteklerine devam ettirdiklerini belirtti. Kepenek; "Bugün Kocabaş Mahallemizde Belediyemize ait tarlamızda yetiştirdiğimiz, fidelerini Yerel Tohum Merkezimizde ürettiğimiz Ata Tohumundan, GDO'su bozulmamış ürünleri ücretsiz olarak halkımızın sofraları ile buluşturuyoruz. Üreten belediyeciliğin tüm örneklerini vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yenidünya düzeninde gıda hayatımızın en belirleyici unsuru. Gıda, iklim, su rejimi gibi birçok noktada Honaz Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ve bugün sofralara çocuklarımızın, ailelerin yiyeceği bütün gıdaların sağlıklı olması için bu projeyi geliştirdik. Yerel Tohum Merkezi projemiz kurulduğu günden bu zamana ulusal alanda iki birincilik ödülü aldı. Bununda gururunu yaşıyoruz. Bu hizmetten yararlanan tüm Honazlı, Kocabaşlı hemşerilerime afiyet olsun" diye konuştu. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocabaş, Denizli, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Honaz Belediyesi ata tohumundan yetiştirilen domatesleri halka ücretsiz dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Honaz Belediyesi ata tohumundan yetiştirilen domatesleri halka ücretsiz dağıttı - Son Dakika
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