Denizli, Marmomac 2024 Fuarı'nda - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli, Marmomac 2024 Fuarı'nda

Denizli, Marmomac 2024 Fuarı\'nda

DENİB, İtalya'daki Marmomac Fuarı'na üçüncü kez katılarak Denizli'nin doğal taşını tanıtacak.

24.09.2024 15:30
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Dünya doğal taş sektörünün önde gelen etkinliklerinden biri olan ve her yıl İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Marmomac Fuarı'na Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) üçüncü kez katılıyor.

Dünya doğal taş sektörünün önde gelen etkinliklerinden biri olan ve her yıl İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Marmomac Fuarı, bu yıl 24 Eylül'de başlıyor. 27 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek olan fuara, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) bu yıl üçüncü kez katılıyor. Doğal taş sektörüne yönelik olarak 24-27 Eylül 2024 tarihleri arasında Verona'da düzenlenen fuarda, DENİB info standıyla yer alacak. Bu stant, üye firmaların toplantı organizasyonlarına ev sahipliği yaparak, Denizli'nin doğal taş sektörünün uluslararası arenada tanıtılmasına katkı sağlayacak. Fuar öncesinde, A.B.D., Almanya, Belçika, Hindistan ve İspanya Doğal Taş Derneklerinin Başkanlarının da katıldığı sektörel bir istişare toplantısı düzenleyen DENİB, bu toplantıda sektörün güncel gelişmeleri, geleceğe yönelik stratejileri ve küresel iş birliği imkanlarını masaya yatırdı. Bu girişim, fuarın yalnızca ticari bir etkinlik olmasının ötesinde, sektörün geleceğine yönelik önemli bir zemin hazırladı. Fuara Denizli'den katılan firmalara başarı dileklerini ileten DENİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, sektöre ilişkin, "Bu yıl Marmomac Fuarı'na Türkiye'den 154 firma katılım gösteriyor. Denizli'den ise 28 firmamızla temsil ediliyoruz. DENİB olarak info standımızda hem üyelerimize destek olmayı hem de fuara katılmayan, ancak ziyaretçi olarak bulunan firmalarımıza toplantı ve görüşme alanları sağlamayı amaçlıyoruz. DENİB olarak, bu fuarda Denizli firmalarının yanında olmaya devam edecek ve sektörün küresel ölçekteki gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.

Gerçekleştirilen sektörel istişare toplantısının sonrasında açıklamalarda bulunan DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Celil Kılınç, "Denizli, Türkiye'de işlenmiş taş kategorisinde lider şehir konumundadır. Bu nedenle doğal taş ve mermer sektörü, kentimizin istihdamı ve sosyo-ekonomik yapısının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. DENİB olarak, bu sektörü desteklemeye kararlılıkla devam edecek ve madencilik topluluğunun aktif bir parçası olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"130'dan fazla ülkeye doğal taş ve traverten ihracatı gerçekleştiriyor"

Fuarla ilgili görüşlerini paylaşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Denizli ihracatında maden sektörünün yüzde 6 payı mevcut. Denizli'den 729 firma, dünyanın dört bir yanına, 130'dan fazla ülkeye doğal taş ve traverten ihracatı gerçekleştiriyor. Geçen yıl 250 milyon dolarlık doğal taş ihracatına imza attık. İlimizin dikkat çeken bir diğer özelliği ise doğal taş ihracatımızın yüzde 90'ının işlenmiş ürünlerden oluşması. Bu alanda, ülke çapında yüzde 18'lik bir pay ile lider durumdayız. Sektörümüzün geleceği parlak. Dünyanın birçok ünlü mimari yapısında Denizli mermerlerini görmek mümkün. Marmomac 2024 Fuarı'nın tüm katılımcılar için verimli geçmesini diliyor, fuara katılan firmalarımızı toplantı organizasyonları için standımıza davet ediyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli, Marmomac 2024 Fuarı'nda - Son Dakika

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