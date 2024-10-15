Depremzede Çocuklar için Maraton Koşusu - Son Dakika
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Ekonomi

Depremzede Çocuklar için Maraton Koşusu

Depremzede Çocuklar için Maraton Koşusu

Kalyoncu ve Duran, depremzede çocuklar için buluşup ihtiyaçlarını karşıladı ve hediyeler verdi.

15.10.2024 13:49
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Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu ile "Kalahari Augrabies Ekstrem Maratonu"nda depremzede çocuklar için koşan ultra maraton koşucusu Bakiye Duran, Adıyaman'da depremzede çocuklarla buluştu.

Kalyon Holdingden yapılan açıklamaya göre, Kalahari Çölü'nde 12-22 Eylül tarihlerinde düzenlenen maratonu depremzede çocuklar için koşan Bakiye Duran ile Başkan Kalyoncu, merkeze bağlı Oluklu ve Ahmet Hoca köyünde depremzede çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, ziyaretten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Depremlerde Türk halkının bir olduğunu aktaran Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Kalyon Holding olarak bölgeye ilk günden bu yana birçok alanda destek olduk. Ülkemizi yasa boğan felaketin üzerinden 20 ay kadar bir süre geçti, acılarımız hala ilk günkü gibi taze. Bu süre zarfında hem İslahiye'deki Kalyon Konteyner Kent'e hem de diğer deprem bölgelerimize ziyaretlerimiz oldu. Ne yazık ki bu felaketten yine en çok çocuklar etkilendi. Bu etki köylerimizde maalesef daha çok hissedildi. Bu yüzden Bakiye hanımın ulvi bir amaç taşıyan koşusuna gönülden destek olduk. Bu ziyaretlerle amacımız, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve onları mutlu etmek."

Ultra maraton koşucusu Bakiye Duran da 100 çocuğun kırtasiye ve bazı ihtiyaçlarını karşılamak için ziyarette bulunduklarını belirtti.

Kendisine birçok destek geldiğini aktaran Duran, şunları ifade etti:

"Kalahari Çölü'nde herkes bir amaç için koşuyordu, çoğu bireysel amaçlardı. Bana ne için koştuğum sorulduğunda ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası depremzede çocukların eğitimi için orada olduğumu söyledim. Birçok insanın gözleri doldu, acımızı paylaştılar. Toplumsal bir hedefle orada olmam dolayısıyla tebrik edildim. Bugün de bu amaca hizmet için buradayız, hedefimizi gerçekleştiriyoruz."

Ziyarette depremzede çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Deprem, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Depremzede Çocuklar için Maraton Koşusu - Son Dakika

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