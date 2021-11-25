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DHMİ 11 asistan, 50 stajyer hava trafik kontrolörü alacak - Son Dakika

DHMİ 11 asistan, 50 stajyer hava trafik kontrolörü alacak

25.11.2021 09:45
DHMİ 11 asistan, 50 stajyer hava trafik kontrolörü alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce 11 asistan, 50 stajyer hava trafik kontrolörü istihdam edilecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce 11 asistan, 50 stajyer hava trafik kontrolörü istihdam edilecek.

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, adayların KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

DHMİ tarafından duyurulan pozisyonların sayısının 5 katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.

Başvurular 1-13 Aralık döneminde e-Devlet üzerinde DHMİ Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin resmi internet sitesinden (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar da gerekli bilgileri yine bu siteden öğrenebilecek.

İstihdam edilecek asistan ve stajyer hava trafik kontrolörleri Türkiye'nin çeşitli havalimanlarında görevlendirilecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İstihdam, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DHMİ 11 asistan, 50 stajyer hava trafik kontrolörü alacak - Son Dakika Ekonomi


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