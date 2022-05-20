DHMİ Genel Müdürü Keskin, 89'uncu kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Havalimanı işletmeciliği ve hava seyrüsefer hizmetlerinde ileri teknolojik altyapı ve yetişmiş insan gücümüzle dünyaya örnek olacak bir düzeydeyiz." ifadesini kullandı.

Keskin, DHMİ'nin 89'uncu kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, özellikle son 20 yılda hayata geçirilen yatırım ve hizmetlerle Türkiye'nin küresel havacılığın merkezi haline geldiğini kaydetti.

Havalimanı işletmeciliği ve hava seyrüsefer hizmetlerinde ileri teknolojik altyapı ve yetişmiş insan gücüyle dünyaya örnek olacak düzeyde olduklarını aktaran Keskin, "Yolcu ve çevre dostu projelerimizi geliştirirken dijital dönüşüme ve mobiliteye verdiğimiz önem doğrultusunda hayata geçirdiğimiz, misafirlerimize dijital çözümler ve çeşitli kolaylıklar sunan yenilikçi uygulamalarımıza her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji temelli projelerimiz aldığı ödüller ve kullanıcıların gösterdiği yoğun ilgiyle taçlandırılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Keskin, Türk hava sahasını ve havalimanlarını başarıyla yönettiklerini belirterek, bunu yaparken milli ve yerli projeleri önemsediklerine, teknolojiyi de yakından takip ettiklerine dikkati çekti.

"DHMİ ülkenin en iddialı yatırımcı kuruluşları arasında"

"Sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir havacılık" ilkesi doğrultusunda geliştirdikleri projelerde ve mevcut havalimanlarında çevre duyarlılığına önem verdiklerine işaret eden Keskin, "Son yıllarda ülkemize kazandırılan dünyadaki emsallerinden çok daha mükemmel havalimanlarımız, DHMİ'nin aynı zamanda ülkenin en iddialı yatırımcı kuruluşları arasında yer aldığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Keskin, salgın sürecinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının öncülüğünde DHMİ tarafından hayata geçirilen yenilikçi uygulamalarla Türk havacılığının başarılı bir sınav verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte havacılığımız eski ihtişamlı günlerine dönmüş durumda. Hizmet verdiği yolcu sayısı açısından dünyanın en hızlı büyüyen bölgesel turistik havalimanlarından biri olan Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması ve geliştirilmesi amacıyla, 2027 sonrası 25 yılın işletme ihalesine çıkıldı. İhale açık, şeffaf, uluslararası firmaların ve birden fazla yüklenicinin katıldığı bir süreçti. İhale sonucunda işi alan yüklenici KDV dahil 8 milyar 555 milyon avro kira ödemesini garanti etti, 765 milyon avro yatırım da yine yüklenici tarafından gerçekleştirilecek."

İhale sonrasında kira bedelinin yüzde 25'inin peşin alınarak devletin kasasına girdiğini bildiren Keskin, "Yabancı yatırımcıların ülkemize olan güveninin eseri olan bu ihale sadece rekor bedeli ile değil, herhangi bir devlet garantisi veya taahhüdü verilmeden bu bedelin daha işletme süreci başlamadan 5,5 yıl erken tahsil edilmesiyle de tarihe geçmiş oldu." ifadesini kullandı.

Keskin, kurum hesaplarında avantajlı bir şekilde değerlendirilen bu miktarın sürekli artan bir gelir olarak dev proje ve yatırımların finansmanında kullanılacağını aktardı.

Proje sayesinde Antalya Havalimanı'nın devletin kasasından tek kuruş çıkmadan yenileneceğini belirten Keskin, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasıyla yıllık yolcu kapasitesinin 2,5 milyondan 6 milyona çıkarıldığını da kaydetti.

Keskin, Tokat Havalimanı ile Rize-Artvin Havalimanı'nın hizmete açıldığını, Malatya ve Kayseri havalimanları yeni terminal binalarının, Çukurova Havalimanı'nda da alt ve üst yapı inşaat çalışmalarının sürdüğü bilgisini de verdi.

Keskin, yenilikçi ve teknoloji temelli uygulamalarla, yolcu odaklı ve çevreye duyarlı yönetim anlayışla yeni proje ve eserler inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.