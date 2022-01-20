DHMİ'nin "Uçuş Rehberim" mobil uygulamasına yeni özellikler eklendi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Uçuş Rehberim" mobil uygulamasına yeni özelliklerin eklendiğini bildirdi.

Keskin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yenilikçi ve teknoloji temelli "yolcu dostu" uygulamalarıyla dünya markası haline gelen DHMİ tarafından geliştirilen ve kullanıma sunulan uygulamanın yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında 2 GB ücretsiz internet hizmeti sunan "Uçuş Rehberim" mobil uygulamasına yeni özelliklerin eklendiğini ifade eden Keskin, "Güncellenen Uçuş Rehberim uygulamasına anlık uçuş takibi, interaktif terminal haritalandırması, güncel haberler, hava durumu, piyasa bilgileri ve namaz vakitleri gibi özellikler eklendi." değerlendirmesinde bulundu.