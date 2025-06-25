Dicle Elektrik Şanlıurfa\'da Bakım ve Yatırımları Sürdürüyor

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'daki yatırım çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım faaliyetlerini de kesintisiz sürdürüyor. 2025 yılının ilk beş ayında il genelinde toplam 3 bin kilometrelik hatta gerçekleştirilen arıza önleyici bakım ve onarım çalışmaları sayesinde, şebeke arızalarında ciddi oranlarda azalma yaşandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, 2025 yılının ilk beş ayında Şanlıurfa genelinde sürdürülebilirlik odaklı kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması yürüttü. Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji arzı hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bin 141 kilometre alçak gerilim, bin 893 kilometre orta gerilim hattı ile 982 direk tipi trafo postasında bakım yapıldı. Ayrıca 373 bina ve dahili trafo, 9 bin 303 saha dağıtım kutusu ve bin 453 aydınlatma armatüründe de gerekli onarım ve yenilemeler tamamlandı.

2025 sonuna kadar 20 milyar TL değerinde yatırım hedefi

2013 yılındaki özelleştirmeden bu yana Şanlıurfa'daki şebeke altyapısına 17 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapan Dicle Elektrik, bu rakamı 2025 sonuna kadar 20 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyor. Yatırımların yanı sıra sürdürülen düzenli bakım faaliyetleriyle, mevcut altyapı da güçlendiriliyor.

"Her bölgeye güvenli ve akıllı şebeke"

Bakım çalışmalarının sadece arıza azaltmakla kalmayıp uzun vadeli kapasite artışı da sağladığını belirten Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, "Şanlıurfa'nın her bölgesine ulaşacak şekilde planladığımız bakım çalışmalarımız, elektrik altyapısının güçlendirilmesi, arızaların önlenmesi ve uzun vadede daha sağlıklı enerji iletimi için oldukça önemli. Şehrimizi güvenli, akıllı ve verimli şebekelerle donatıyoruz. DSİ ve Karayolları gibi kurumların projeleri tamamlandıkça, arıza oranlarında daha da belirgin bir düşüş bekliyoruz" dedi.

Planlı kesintiler 48 saat önceden duyuruluyor

Saha çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan zorunlu elektrik kesintilerinin önceden planlandığını hatırlatan Obut, "Kesintilerin abonelerimizi olumsuz etkilememesi için planlı duyurularımızı 48 saat öncesinden internet sitemiz, mobil uygulamamız ve 186 çağrı merkezimiz üzerinden paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sırrın Trafo Merkezinde kritik müdahale

Toplam 30 bin abonenin beslendiği Sırrın Trafo Merkezinde de bakım ve onarım çalışması gerçekleştiren ekipler, 80 MW gücündeki 5 fiderdeki aşırı ısınan kabloları yenileyerek arızaların önüne geçti. Ana arterleri besleyen fiderlerdeki riskli noktalar elden geçirilirken, yeni havalandırma bacaları ve raf sistemleri ile trafo güvenliği artırıldı. - ŞANLIURFA