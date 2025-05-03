Dicle Elektrik'ten Kaçak Elektriğe Önlem - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dicle Elektrik'ten Kaçak Elektriğe Önlem

Dicle Elektrik, EPDK onaylı 'Haberleşmeli Nötrsüz Sayaç' ile kaçak elektrik kullanımını engellemeyi hedefliyor.

03.05.2025 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Elektrik, AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan "Haberleşmeli Nötrsüz Sayaç" ile kaçak elektrik kullanımının önüne geçmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, teknoloji odaklı yatırımları ve yenilikçi AR-GE projeleriyle sektörde öncü uygulamalara imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı sektörün ilk AR-GE merkezinde bugüne kadar 60'tan fazla nitelikli projeyi hayata geçiren şirketin son projesi kaçak elektrik kullanımını engellemeyi amaçlayan "Haberleşmeli Nötrsüz Sayaç" oldu.

EPDK tarafından onaylanan sayaç, klasik sayaçların aksine, nötr hattının by pass edilmesi durumunda dahi tüketimi ölçmeye devam ediyor. Bu sayede kullanıcıların sayaçları yanıltarak kaçak elektrik kullanmasının önüne geçiliyor. Sayaç aynı zamanda, müdahale tespit edildiğinde bağlı bulunduğu SCADA merkezine anında bildirim göndererek alarm sistemiyle uyarı veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Holding AR-GE ve Dijital Süreç Yönetimi Direktörü Mustafa Çelikpençe, monofaze sayaçlara müdahale sonucu nötr by pass edilerek yapılan kaçak kullanımlarının Haberleşmeli Nötrsüz Sayaç ile önüne geçildiğini belirterek, "Sayaç, nötr bağlantısı kesildiğinde dahi doğru ölçüm yapabiliyor. Ayrıca alarm kaydı oluşturarak merkezi bilgilendiriyor. Bu yenilikçi proje ile kaçak tüketimi azalacak, şebeke yükü hafifleyecek ve böylelikle ülke ekonomisine verilen zarar en aza indirilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dicle, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik'ten Kaçak Elektriğe Önlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı 3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
CIA’dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD’ye bilgi sızdırın CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın
Ülkeyi karıştıracak karar Almanya istihbaratı AfD’ye resmen ’aşırı sağcı’ dedi Ülkeyi karıştıracak karar! Almanya istihbaratı AfD'ye resmen 'aşırı sağcı' dedi
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs’ta başladı İlk gün 62 bin ziyaretçi TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 18:34:22. #7.13#
SON DAKİKA: Dicle Elektrik'ten Kaçak Elektriğe Önlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.