Dış kaynak kullanımının coğrafi olarak yakın ülkelere taşınması zaruri ihtiyaç halini alıyor - Son Dakika

Türkiye Belçika Lüksemburg Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Şeremet, "Pandemi ve savaş gibi beklenmedik olayların ticaret ve malların akışını zorlaştırdığı koşullarda Nearshoring, yani dış kaynak kullanımının, coğrafi olarak daha yakın ülkelere taşınması zaruri bir ihtiyaç halini almaktadır." dedi.

Belçika Başkonsolosluğu ve Türkiye Belçika Lüksemburg Ticaret Odası tarafından Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşmacı olarak katıldığı "Belçika-Türkiye Tarihi İlişkileri: Gelecek İçin Güçlü Bağlar Kurmak" konulu konferans düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu Serge Dickschen, Belçika ile Türkiye arasındaki ilişkilerde eskiden olduğu gibi bugün de ticaret ve yatırımların özel bir yer tuttuğunu dile getirdi.

Dickschen, Belçikalı yatırımcı ve ihracatçılar olarak, Türkiye'nin daha fazla büyüme için gerçek bir potansiyele sahip Belçika adına önemli bir ekonomik ortak olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Belçikalı yatırımcılar için sağlanan fırsatları hatırlatarak, Türkiye'nin ticaret ve yatırım yapmak için çok önemli bir ülke olmaya devam edeceğini hatırlatan Dickschen, "2020, pandemiye rağmen, Türkiye ile ticari ilişkilerimiz için müreffeh bir yıl oldu. Belçika ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yükselerek 11 milyar avroya ulaşıldı." dedi.

Dickschen, "Ekonomik ilişkiler sadece kendi başlarına önemli değiller, refah oluşturmalarının yanında diğer politika alanlarında bağların ve iyi niyetin gelişmesine de izin veriyorlar ve bu elbette ihtiyacımız olan bir şey." yorumunu yaptı.

Kültürel ve insani bağların gelişmesine katkı

Türkiye Belçika Lüksemburg Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Şeremet de Türkiye'nin en eski çok taraflı ticaret odalarından olan Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği'nin üyelerine verdiği destekle Türkiye, Belçika ve Lüksemburg arasında ticaretin artmasına ve yeni kurum ve kişilerin ticarete katılımına destek olmaya devam ettiğini söyledi.

Şeremet, hedeflerinin Belçika'da yahut Türkiye'de iş kurmak, yatırım gerçekleştirmek isteyen kişi ve kurumlara yardımcı olmak olduğuna işaret ederek, ticaret, hizmet, teknoloji ve sanayi alanındaki ortaklıklarla iki ülke arasında kültürel ve insanı bağların gelişmesine de katkıda bulunmak olduğunu aktardı.

Bugün tedarik zincirlerinin taleple arzı bir araya getirmekte zorlandığına dikkati çeken Şeremet, şunları kaydetti:

"Pandemi ve savaş gibi beklenmedik olayların ticaret ve malların akışını zorlaştırdığı koşullarda Nearshoring, yani dış kaynak kullanımının, coğrafi olarak daha yakın ülkelere taşınması zaruri bir ihtiyaç halini almaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin bu noktada birbirlerine ihtiyacı açıktır. Bu durum Belçika ve Türkiye arasında ticari faaliyetlerin artması için eşsiz bir fırsat ve Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde önemli yatırımlar yöneten Türk Belçikalı işadamı Couteaux gibi yeni müteşebbislerin var olması için uygun bir ortam sağlamaktadır."

Prof. Dr. İlber Ortaylı ise konferansta tarih boyunca Belçika'nın gemicilik, şehir hizmetleri ve altyapıda devamlı ilişkilerin sürdürülebildiği, millileştirme dönemine kadar altyapı yatırım şirketlerinin yaşadığı, insanların okumak için gittikleri bir yer olduğunu belirterek, Türkiye ve Belçika tarihi ilişkilerinin önemine değindi.