Balıkesir'den nisan ayında 94 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika
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Balıkesir'den nisan ayında 94 milyon dolarlık ihracat yapıldı

31.05.2022 10:45
Balıkesir'den nisan ayında 94 milyon dolarlık ihracat yapıldı

TÜİK, Nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

TÜİK, Nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'in ihracatının yüzde 43,8 artarak 94 milyon dolar, ithalat da yüzde 23 artarak 58 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumundan alınan bilgiye göre, nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de nisan ayında ihracat yüzde 24,6, ithalat ise yüzde 35 arttı. Balıkesir'de ihracat yüzde 43,8 artarak 94 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale'de nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 7,4 artarak 17,3 milyon dolar, ithalat yüzde 1,3 azalarak 7,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat yüzde 35,0 artarak 29 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'den nisan ayında 94 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika


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