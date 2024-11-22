Doğal gaz fiyatı ve işlem hacmi düşüşte

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 139 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 640 bin 317 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 24 milyon 525 bin 685 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 139 lira 10 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 463 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 746 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 532 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 203 milyon 633 bin 117 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 203 milyon 709 bin 407 metreküp olarak kayıtlara geçti.