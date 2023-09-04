Doğan Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika

Doğan Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Son Güncelleme: 04.09.2023 14:50

Doğan Holding, Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisinin evde, Ali Sabancı'nın ise normal odada devam ettiğini duyurdu.

Doğan Holding, geçirdikleri deniz kazası sonrası Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisinin evinde, yoğun bakım süreci tamamlanan Ali Sabancı'nın tedavisinin ise normal odada devam ettiğini bildirdi.

Doğan Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdikleri deniz kazasının ardından Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi evinde, yoğun bakım süreci tamamlanan Ali Sabancı'nın tedavisi ise normal odada devam etmektedir. Bu zorlu sürecimizde bizden manevi desteğini esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Vuslat Sabancı, Doğan Holding, Ali Sabancı, Kaza, Sağlık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğan Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika


Son Dakika
15:03 Meksika'da cinsiyet açıklama partisinde uçak düştü pilot öldü
14:49 İstanbul Maltepe'de çıkan orman yangınında çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
14:40 Filenin Sultanları, Brüksel'i Erik Dalı ile salladı! Müziği duyan Hollandalılar yerinde duramadı
14:38 Erdoğan ile kendisini karşılayan Putin arasında güldüren diyalog: Bizim Karadeniz
14:35 Ceylan Ertem, Serdar Ortaç'ın albümünde yer alan ünlü isimleri hedef aldı
14:00 Tuncay Şanlı, şampiyon yaptığı Sakaryaspor'un başına yeniden geçiyor
13:59 İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü
13:58 Kenan İmirzalıoğlu, Milyoner'de milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı alnından öptü
13:25 Son Dakika: Soçi'deki tarihi zirve başladı! Erdoğan ve Putin'den ikili görüşme öncesi önemli mesajlar
13:23 16 yaşındaki genç kıza önce istismar, sonra işkence! O anları da sosyal medyadan paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2023 15:37:31. #1.11#
SON DAKİKA: Doğan Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement