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Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinden kasımda 227 milyon 191 bin dolarlık ihracat - Son Dakika

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinden kasımda 227 milyon 191 bin dolarlık ihracat

16.12.2021 11:30
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinden kasımda 227 milyon 191 bin dolarlık ihracat

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca kasım ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,75 artarak 227 milyon 191 bin dolara çıktı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca kasım ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,75 artarak 227 milyon 191 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, kasım ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 157 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl kasım ayında 223 milyon 294 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin bu yıl kasım ihracatı, yüzde 1,75'lik artışla 227 milyon 191 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

DAİB üyesi firmalar, geçen yıl kasım ayında yurt dışına 149 milyon 527 bin dolarlık sanayi ürünü satarken bu yıl aynı ayda sanayide yüzde 4,85'lik artışla 156 milyon 779 bin dolarlık, tarımda ise 57 milyon 246 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bu yıl kasım ayında madencilik sektörünün ihracatı da 13 milyon 165 bin dolara ulaştı.

Sanayi ürünleri ihracatında kasım ayında ilk sırayı 29 milyon 318 bin dolarla makine sektörü aldı. Bu sektörü 24 milyon 617 bin dolarla kimya, 21 milyon 234 bin dolarla hazır giyim sektörleri takip etti.

Söz konusu ayda mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı ise 12 milyon 555 bin dolar oldu.

DAİB üyesi firmalar, kasım ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde 4 milyon 782 bin dolar, yaş meyve ve sebzede 24 milyon 353 bin dolar, meyve sebze mamullerinde ise 4 milyon 23 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En çok ihracat Irak'a

Birliğin kasım ihracatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında 61 milyon 936 bin dolarla ilk sırada Irak yer aldı.

Irak'ı 14 milyon 657 bin dolar ile İran, 12 milyon 535 bin dolarla Azerbaycan- Nahçıvan, 10 milyon 474 bin dolarla Türkmenistan, 8 milyon 927 bin dolarla Libya izledi.

"İhracat performansımızı yıl sonunda rekorla taçlandıracağız"

TİM Denetim Kurulu Üyesi de olan DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, son aylardaki ihracat değerlerini incelediklerinde, bölge ve ülke ihracatının yükseldiğini belirterek, "2021 yılı için 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefimize inşallah yıl bitmeden ulaşıp aşmış olacağız. İhracat performansımızı yıl sonunda rekorla taçlandıracağız. Bu bağlamda, daha yüksek ihracat hedeflerimize birlikte yürüdüğümüz tüm ihracatçılarımıza bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları katkılar dolayısıyla kutluyor, tüm zorluklara rağmen 2020 ve 2021'i rekorlarla taçlandıran ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu, İhracat, dolar, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinden kasımda 227 milyon 191 bin dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinden kasımda 227 milyon 191 bin dolarlık ihracat - Son Dakika
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